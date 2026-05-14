Amazon canceló su MMO de El Señor de los Anillos, pero ya trabaja en nuevos proyectos para hacerle “justicia al mundo de Tolkien”

El universo de El Señor de los Anillos tiene un potencial inmenso en los videojuegos; sin embargo, algunos de sus títulos no han cumplido con las expectativas. Amazon Games tuvo la oportunidad de cambiar esta historia con un ambicioso MMO, pero las cosas salieron muy diferentes a como esperaban los fans de J. R. R. Tolkien.

Luego de despedir a miles de empleados, Amazon tuvo que hacer ajustes importantes en su división de videojuegos. Esto marcó el final de New World y, según reportes, provocó la cancelación del MMO de El Señor de los Anillos. Ya no estamos ante especulaciones, pues Jeff Grattis, jefe de Amazon Games, confirmó que efectivamente el proyecto ahora es cosa del pasado.

La buena noticia es que el creativo anticipó nuevos proyectos basados en El Señor de los Anillos. El estudio ya trabaja en ideas para sorprender a los fanáticos de la Tierra Media con nuevas experiencias que hagan justicia a la obra de Tolkien.

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El Señor de los Anillos no tendrá MMO, pero nuevos proyectos vienen en camino

Amazon Games anunció con bombo y platillo el MMO de El Señor de los Anillos en mayo de 2023. Middle Earth Enterprises, de Embracer Group, formaba parte del proyecto, que buscaba ofrecer una aventura de gran escala por la Tierra Media. Sabemos que el desarrollo del proyecto avanzó poco, pues más bien se mantuvo en etapa de preproducción hasta 2025.

La compañía nunca confirmó la cancelación del juego, pero era algo que se intuía por los reportes, los despidos y los problemas que enfrentaron tanto Amazon como Embracer Group. Ahora, Jeff Grattis por fin lo hizo oficial: el nuevo MMO de El Señor de los Anillos no se hará realidad.

La división de juegos de Amazon seguirá experimentado con la IP

En declaraciones para Eurogamer, el creativo y cabeza del estudio reveló que están trabajando en nuevas ideas para llevar el universo de la franquicia a nuevos videojuegos. Prefirió no revelar detalles concretos al respecto, pues es muy probable que futuros proyectos estén en una etapa temprana de desarrollo. La idea es honrar el legado de Tolkien y sorprender a los fans de El Señor de los Anillos en el futuro.

“Nuestro equipo creativo sigue explorando una nueva y fascinante experiencia de juego que haga justicia al mundo de Tolkien; estamos trabajando estrechamente con Middle-earth y seguimos entusiasmados con la propiedad intelectual.”

Es un hecho que Amazon Games continuará trabajando con El Señor de los Anillos, pero hay indicios de que otros reputados estudios también tendrán oportunidades de explorar el potencial de la saga en los videojuegos.

Un nuevo AAA de la franquicia podría estar en desarrollo

En semanas recientes, surgió un reporte que tiene ilusionados a muchos fans, pues habla sobre el futuro de El Señor de los Anillos. De acuerdo con la información, Embracer Group no ha tirado la toalla luego del fracaso de The Lord of the Rings: Gollum, pues posiblemente tiene un nuevo juego AAA de la saga en desarrollo.

Supuestamente, el título estará en manos de Warhorse Studios, creadores de Kingdom Come: Deliverance y su secuela, que estuvo nominada a GOTY en The Game Awards 2025 y más eventos. En teoría, será un RPG de acción con un mundo abierto y con altos valores de producción, por lo que su escala será similar a la de Hogwarts Legacy.

Es importante destacar que se trata de un simple rumor, pues el estudio no ha confirmado un título basado en la obra de Tolkien. Sabemos que Warhorse Studios trabaja actualmente en un nuevo título, pero los detalles son muy escasos.

El futuro de la IP en los videojuegos aún es un misterio

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