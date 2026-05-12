Veterana de Microsoft arremete contra PlayStation por la polémica del sistema DRM: “Sony, por favor deja de hacerte daño”

En semanas recientes, PlayStation se vio envuelta en una polémica que, en retrospectiva, no era para tanto. Y es que una actualización sigilosa hizo creer a los jugadores de PS4 y PS5 que perderían el acceso a sus juegos digitales. Al final, Sony salió a aclarar el malentendido, pero el daño ya estaba hecho. Es […]

En semanas recientes, PlayStation se vio envuelta en una polémica que, en retrospectiva, no era para tanto. Y es que una actualización sigilosa hizo creer a los jugadores de PS4 y PS5 que perderían el acceso a sus juegos digitales. Al final, Sony salió a aclarar el malentendido, pero el daño ya estaba hecho.

Es evidente que la compañía hizo un mal trabajo para gestionar la comunicación, lo que provocó una bola de nieve compuesta por declaraciones contradictorias, información falsa y rumores. Laura Fryer, una veterana de Microsoft, compartió su opinión sobre el asunto y fue contundente.

Video relacionado: Tus videojuegos van a desaparecer

¿Qué pasó con el DRM de PlayStation?

Primero, vale la pena mirar atrás para recordar el contexto. La polémica inicial se desató a finales de abril, cuando los usuarios y creadores de contenido empezaron a notar que algunos juegos de PS4 y PS5 tenían una cuenta regresiva de 30 días.

Todo parecía indicar que PlayStation añadió un sistema DRM que obligaría a los jugadores a conectarse a Internet para validar la licencia de sus videojuegos digitales y mantener el acceso a su librería personal. Esto convertiría la conexión permanente a Internet en un requisito obligatorio.

Sony guardó silencio sobre el asunto durante un par de días, y las declaraciones del sistema automatizado de soporte al cliente sólo añadieron leña al fuego. Las primeras respuestas señalaban que la medida era real y que la verificación online afectaría a los juegos de ahora en adelante.

La supuesta verificación online de videojuegos digitales asustó a los jugadores de PlayStation

No obstante, investigaciones más exhaustivas sobre el asunto apuntaban a que podría tratarse de un mecanismo para evitar estafas relacionadas con reembolsos. Y en efecto, PlayStation emitió un comunicado a finales del mes pasado en el que reveló que los jugadores sólo tendrían que hacer una revisión inicial para confirmar la licencia.

Aunque los fanáticos están más tranquilos al saber que no necesitarán efectuar más chequeos en línea y que mantendrán el acceso a sus videojuegos digitales como de costumbre, es cierto que Sony gestionó el asunto de forma deficiente; incluso, algunas personas aún creen que necesitan conectarse a Internet cada día.

Laura Fryer critica a PlayStation por la controversia del DRM de juegos digitales

Si bien la tormenta se calmó y muchos jugadores ya dieron vuelta a la página, Laura Fryer, cofundadora de Microsoft Games Studios, aprovechó la oportunidad para aportar su punto de vista.

La exdirectiva de Xbox se convirtió en una personalidad muy reconocida en la comunidad, así que siempre vale la pena prestar atención a sus opiniones sobre la industria. En un video reciente para su canal de YouTube, titulado “Sony, por favor deja de hacerte daño”, criticó la ambigüedad de la respuesta de PlayStation.

“Sony no lo comunicó claramente. Muchos jugadores vieron una alarmante advertencia de temporizador de 30 días en sus juegos y entraron en pánico. Naturalmente, comenzaron a pensar que Sony iba a quitarles los juegos por los que pagaron u obligarlos a pagar por las descargas instantáneas”, comentó Laura Fryer.

Laura Fryer opina que Sony actuó incorrectamente al abordar la polémica del sistema DRM de PlayStation

Aunque la controversia se aclaró, la veterana de Microsoft dijo que reconoce que la polémica afectó uno de los pilares más importantes de cualquier compañía: la confianza. En ese sentido, Fryer enfatizó el hecho de que Sony dañó el vínculo que mantiene con su comunidad debido a la pobre respuesta sobre el asunto.

Laura Fryer incluso recordó la polémica de Helldivers 2 que se desarrolló hace un par de años. “Cuando haces algo que destruye la confianza, te marcan. La gente te mira de otra manera. Se queman una vez y se dan cuenta de que no eres automáticamente digno de confianza, y eso termina por magnificar lo que haces”, señaló.

“Anhelo a la Sony que tomó la mejor decisión e hizo lo correcto cuando Xbox imponía su desastroso sistema DRM online. Vuelvan a ser esa Sony, la que sentía que estaba de nuestro lado”.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas sobre esta polémica? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre PlayStation si visitas esta página.

Video relacionado: PlayStation y la mayor estafa del gaming

Fuente