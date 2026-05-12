Dead Space 4 luce muy improbable: exproductor de la saga duda mucho que EA desarrolle la esperada secuela porque “las compañías buscan el próximo Fortnite”

Chuck Beaver, quien trabajó en los títulos originales de la serie de Electronic Arts, es poco optimista sobre el futuro de la franquicia

Los fanáticos del terror tienen a Dead Space 4 hasta arriba en la lista de los videojuegos que deben existir en algún momento. Tristemente, la secuela de la franquicia de horror espacial está lejos de ser una prioridad para EA, y todo parece indicar que nunca verá la luz del día. Incluso un antiguo productor es pesimista sobre el futuro de la serie.

La entrega original debutó en 2008, y de inmediato se convirtió en un favorito de los fans gracias a su ambientación aterradora, interfaz minimalista y jugabilidad enfocada en el survival horror. Rápidamente alcanzó el estatus de culto y construyó una gran base de fans, lo que le permitió tener 2 secuelas y múltiples spin-off.

Lamentablemente, la franquicia llegó a su aparente final en 2013 con el lanzamiento del tercer título principal, el cual recibió críticas mixtas por centrarse más en la acción. Y aunque vimos un remake del juego original en 2023, parece que Electronic Arts decidió volver a poner la franquicia en el congelador.

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¿Dead Space 4 será una realidad? Antiguo productor espera lo peor

La nueva versión del clásico moderno de 2008 recibió elogios casi unánimes por parte de la crítica y los jugadores, y en este momento presume una calificación muy sólida de 89 en Metacritic. A pesar de su excelente recepción, todo indica que tuvo un rendimiento comercial inferior al esperado.

Y sí, parece poco probable que Dead Space 4 esté en la mesa de planeación. En declaraciones para el podcast FRVR, Chuck Beaver, antiguo guionista y productor de la franquicia de EA, reconoció que las cifras de ventas “simplemente no cuadran”, lo que significa que la serie vende menos de lo que necesita, a pesar de tener “una base de fans ferviente”.

El creativo también reconoció que los videojuegos de horror no suelen vender mucho en comparación con los títulos de otros géneros, y puso como ejemplo al máximo exponente del género: Resident Evil.

Es poco probable que Dead Space 4 exista debido a los altos costos de producción y limitado alcance comercial de la franquicia

“Los juegos de terror tienen un límite, ¿sabes? Creo que en la época de [el antiguo vicepresidente de EA] Frank Gibeau, la cifra necesaria para mantener Dead Space era de 5 millones de unidades. Creo que ahora la cifra ronda los 15 millones de unidades, al tener en cuenta el coste de producción”.

Con esto en mente, Chuck Beaver duda que Electronic Arts dé luz verde al desarrollo de Dead Space 4. También señala que “las compañías buscan el próximo Fortnite”, y duda que una aventura single-player sea una prioridad para el estudio.

“Cualquiera de los Resident Evil vende alrededor de 7 millones de unidades, lo cual es una cifra bastante buena (…) Pero, ya sabes, ahora las compañías buscan el próximo Fortnite. Necesitan algo que genere ingresos de forma constante. Un juego single-player sin servicios en línea es un modelo de negocio obsoleto, una reliquia del pasado”.

El creador de la saga quiere hacer Dead Space 4

Aunque los miembros del equipo de desarrollo y los jugadores están decepcionados porque la franquicia quedó estancada, Chuck Beaver confesó durante la entrevista que no le pareció “para nada injusto” que la serie terminara después de la tercera entrega principal. “Entiendo las cifras, lo que pasa y por qué ni siquiera EA Motive recibió luz verde para cualquier otra cosa después del remake”, comentó.

En octubre del año pasado, Glen Schofield, cocreador de la saga, afirmó en una entrevista con IGN que tiene varias ideas listas para desarrollador, y confesó que una de ellas es Dead Space 4. Aunque se muestra optimista ahora que EA será adquirida, reconoce que el editor no tiene intención de revivir la franquicia.

“Fui a [EA] hace poco y me dijeron que no, que ya no estaban interesados. Les dije que podía recuperar al equipo directivo. Necesito los modelos de EA Motive y puedo ahorrarles entre $30 y $40 millones de dólares con la idea que tengo, pero me comentaron que no”.

Glen Schofield quiere revivir la franquicia de Electronic Arts con un nuevo juego

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