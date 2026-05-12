PlayStation Plus tendrá entre 4 y 6 estrenos de día 1 al año, pero los jugadores deben moderar sus expectativas

Sony se mantiene firme a su estrategia, y confirma que la mayoría de los títulos que llegan a PS Plus son independientes

A pesar de los aumentos constantes de precio y otros ajustes, los servicios de suscripción permanecen como la opción preferida de muchos jugadores que desean probar la mayor cantidad de títulos al mes sin gastar mucho dinero. En ese sentido, Xbox Game Pass tiene una gran ventaja frente a PlayStation Plus en forma los estrenos de día 1.

Para bien o para mal, Sony se mantendrá fiel a su estrategia, lo que significa que es poco probable que juegos first-party o grandes lanzamientos de terceros se incorporen directamente al servicio de PS4 y PS5.

Eso sí, Sony volvió a sacar el tema a colación y reafirmó una vez más que, de vez en cuando, el programa de paga se nutrirá con estrenos de día 1. Lo único a tener en cuenta es que la mayoría de los nuevos videojuegos que estarán disponibles sin costo adicional pertenecerán al sector independiente.

Video relacionado: Xbox Game Pass y PlayStation Plus: ¿están dañando la industria?

Los juegos indie tienen más posibilidades de ser estrenos de día 1

PlayStation Plus evolucionó con el paso de los años, y pasó de ser un servicio complementario a un programa necesario para acceder a las funciones en línea. También recibió más beneficios y características adicionales. Uno de los puntos de inflexión más importantes tuvo lugar en 2022, cuando la iniciativa se dividió en 3 niveles: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe).

Tristemente, los estrenos de día 1 no son una ventaja recurrente del servicio, aunque de vez en cuando podemos encontrar juegos que se unen directamente al catálogo. ¿Acaso la compañía cambiará de enfoque y empezará a llevar más proyectos de inmediato a la librería? En lo absoluto.

A principios de esta semana, Christian Svensson, vicepresidente de proyectos de contenido de terceros e iniciativas estratégicas en Sony Interactive Entertainment, mantuvo una entrevista con The Game Business para hablar sobre el proceso de colaborar con estudios en todo el mundo y otros temas de interés.

Sony mantendrá su enfoque modesto con respecto a los estrenos de día 1 y sólo lanzará entre 4 y 6 juegos independientes al año en PlayStation Plus

En un momento de la charla, el directivo reiteró la postura de la empresa sobre los lanzamientos en PlayStation Plus. En específico, señala que suelen llevar una cantidad muy limitada de nuevos juegos al servicio, y que la mayoría son propuestas indie. Este tipo de iniciativas surgen como oportunidades de colaboración con socios de terceros.

“No solemos lanzar muchos títulos como estrenos de día 1. Lo hacemos principalmente para estudios independientes, y probablemente nos centramos en entre 4 y 6 juegos al año. Pero como ya he dicho, todo empieza con nuestro análisis de contenido y a partir de ahí se desarrolla el proceso”, comentó Christian Svensson.

¿PS Plus tendrá más estrenos de día 1?

A juzgar por estas declaraciones, todo parece indicar que Christian Svensson y el resto del equipo en Sony Interactive Entertainment seguirán la misma estrategia, lo que significa que es poco probable que haya cambios en la filosofía. En pocas palabras, los jugadores de PS4 y PS5 deben moderar sus expectativas y no esperar una mayor cantidad de estrenos de día 1 ni experiencias AAA.

Lo anterior resulta poco sorprendente, pues la compañía dejó bastante claro su postura en ocasiones anteriores. En 2022, el ahora exdirector Jim Ryan afirmó que los lanzamientos en PlayStation Plus tendrían repercusiones negativas en su modelo de negocio.

Más adelante, en 2025, Nick Maguire, el vicepresidente de servicios globales de la empresa, retomó el tema e insistió que la política de la compañía se mantendrá sin cambios, pues consideran que su estrategia de llevar juegos first-party a PS Plus al menos un año después de su lanzamiento funciona bastante bien. También opina que el enfoque de presentar “4 o 5 títulos indie” que tengan estrenos de día 1 es un éxito.

Blue Prince, uno de los mejores juegos indie de 2025, fue un estreno de día 1 en PS Plus

En forma de recordatorio, Stray, Skate Story, Sword of the Sea, Blue Prince y FBC: Firebreak fueron algunos de los últimos juegos que se unieron de inmediato a la colección del servicio en años recientes.

Pero cuéntanos, ¿te parece bien que la mayoría de los lanzamientos que llegan al servicio sean juegos indie? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con PlayStation Plus.

Video relacionado: ¿Qué es el nuevo PS Plus?

Fuente