Amazon ofrecerá $600 millones de dólares en reembolsos y pagará $309 millones de dólares a clientes afectados para resolver demanda colectiva

A pesar de firmar el acuerdo y destinar $364 millones de dólares para mejorar sus prácticas, la compañía negó haber cometido una irregularidad

Amazon es una de las plataformas de compra en línea más importantes y populares del mundo. Si bien es sumamente seguro adquirir productos en dicho ecosistema, a veces los clientes pueden experimentar problemas y se ven en la necesidad de solicitar una devolución. Recientemente, la compañía firmó un acuerdo para resolver una demanda colectiva relacionada con sus prácticas de reembolsos.

Según los informes, el gigante del comercio electrónico se comprometió a pagar $600 millones de dólares en reembolsos, así como ofrecer $309.5 millones de dólares adicionales a clientes sestadounidenses afectados que cumplan los requisitos. Además, destinará una gran suma de dinero para mejorar sus sistemas.

Demandan a Amazon por sus prácticas de reembolsos

Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? En 2023, se presentó una demanda colectiva en la que se acusó a la compañía de provocar “pérdidas monetarias sustanciales e injustificadas” a los consumidores, quienes devolvieron correctamente un artículo, pero aun así se les cobró por él.

El argumento es que la multinacional no ofrecía devoluciones de dinero o aplicaba gastos adicionales a las personas que sí regresaban el producto tras solicitar un reembolso. La queja también señala que los clientes afectados desconocían los problemas relacionados con dicho sistema.

En la presentación judicial, Amazon afirmó que los consumidores aceptaron los términos de las políticas de devoluciones de la compañía, y sentenció que en las condiciones se indica que existe la posibilidad de que se les cobre nuevamente por devolver el producto fuera de un plazo específico.

De acuerdo con los reportes, la demanda colectiva en Estados Unidos engloba casos que se remontan a 2017. Entre los clientes afectados se encuentran personas que no recibieron reembolsos oportunos o correctos, así como quienes recibieron un cargo otra vez, pese a que devolvieron los artículos en tiempo y forma.

Amazon recibió una demanda por no emitir reembolsos a clientes de su tienda

Amazon firma acuerdo y pone fin a la demanda

El año pasado, Amazon finalmente empezó a emitir reembolsos a los clientes que no recuperaron el dinero por sus artículos devueltos. En aquel entonces, la organización sentenció que solucionaron el problema de pago y realizaron cambios en el proceso para contactar con más rapidez a los consumidores afectados.

La compañía reconoció que debió notificar con más claridad y antelación a los individuos relacionados con estos casos. “Decidimos favorecer a los clientes y simplemente realizar los reembolsos correspondientes a estas devoluciones”, sentenció en 2025.

Ahora, Amazon firmó un acuerdo para resolver la demanda colectiva. En el trato se compromete a ofrecer $600 millones de dólares en reembolsos individuales, así como $309.5 millones de dólares adicionales en pagos a los consumidores afectados que cumplan con los requisitos.

La empresa también acordó destinar más de $363 millones de dólares en compensaciones no monetarias para mejorar sus prácticas de reembolso y devolución. Un portavoz afirmó que se tomaron más medidas para resolver el problema.

Amazon tendrá que pagar $309 millones de dólares a compradores estadounidenses como parte del acuerdo por devoluciones

Pese a que firmó el acuerdo, Amazon rechazó la idea de haber incurrido en alguna irregularidad y negó que actuó mal.

“Tras una revisión interna en 2025, identificamos un pequeño subconjunto de devoluciones en las que emitimos un reembolso sin que se completara el pago o en las que no pudimos verificar que se nos hubiera devuelto el artículo correcto, por lo que no se emitió ningún reembolso”, comentó Maxine Tagay, vocera de Amazon.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este caso? ¿Eres uno de los clientes estadounidense afectados? Déjanos leerte en los comentarios.

