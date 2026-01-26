¿Cuándo serán los próximos State of Play y Nintendo Direct con anuncios para PS5 y Switch 2? Los eventos estarían muy cerca, según insider

A pesar de que el año acaba de empezar, 2026 ya tuvo eventos importantes. Xbox hizo lo propio con su Developer_Direct, donde reveló sus cartas fuertes para este año. Por otro lado, recientemente tuvimos un Nintendo Direct con un nuevo trailer de Super Mario Galaxy: La película, y pronto habrá otro con información de Tomodachi Life. En cambio, PlayStation se mantiene en silencio, pero ya hay pistas sobre el próximo State of Play.

De acuerdo con un reputado insider, los próximos State of Play y Nintendo Direct con anuncios importantes están a la vuelta de la esquina. Es cuestión de tiempo para que Nintendo nos sorprenda con un evento enfocado en juegos para Switch 2 y para que Sony revele sus grandes apuestas de 2026 para PS5.

El próximo Nintendo Direct general estaría a la vuelta de la esquina

Este fin de semana, Nintendo sorprendió con un Direct enfocado en su próximo proyecto para el cine. Shigeru Miyamoto presentó un nuevo avance de Super Mario Galaxy: La película, que ofreció un vistazo a Yoshi, Birdo y demás personajes que aparecerán en la secuela. Además, la compañía ya confirmó otro evento enfocado en un importante estreno.

El próximo 29 de enero habrá un Direct sobre Tomodachi Life: Living the Dream. Se llevará a cabo a las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México. De acuerdo con el insider NateTheHate, Nintendo también ya prepara su primer Direct general de 2026, con anuncios y sorpresas para los usuarios de Switch 2.

El siguiente Nintendo Direct general estaría a días de distancia

En su más reciente video, el informante reveló que el primer Nintendo Direct en forma de 2026 se celebrará “durante la primera semana de febrero”. De acuerdo con sus fuentes, espera que la presentación se lleve a cabo en la mañana del jueves, 5 de febrero. Apuesta que será una presentación general, pero aclaró que todavía no ha verificado la información con sus fuentes más confiables.

NateTheHate espera anuncios importantes por parte de Nintendo. Considera que el primer Direct es ideal para revelar parte de sus planes para celebrar el 40.° aniversario de The Legend of Zelda. Sin embargo, tampoco descarta que sea un evento diferente y esté enfocado en juegos de terceros.

¿Cuándo sería el primer State of Play de 2026?

NateTheHate también reveló información interesante para los fans de PlayStation. Sus fuentes aseguran que el próximo State of Play también es inminente, así que febrero será un mes interesante para todos los jugadores. Sony tiene en puerta lanzamientos muy importantes, como Marvel’s Wolverine, Saros y más juegos.

El insider fue cuestionado sobre cuándo será el primer State of Play de 2026. Su respuesta fue simple: se llevará a cabo en algún momento de febrero. En este caso, el informante no reveló una fecha tentativa, así que la comunidad especula que se celebrará a mediados o finales del próximo mes. El último evento general de Sony se celebró en septiembre.

Hubo un State of Play en noviembre, pero fue una edición especial para presentar juegos de estudios japoneses. Se espera que el siguiente State of Play ofrezca un vistazo general a lo que Sony y sus socios preparan para PS5 durante este año.

Sony celebraría un nuevo State of Play en algún momento de febrero

