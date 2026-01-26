PlayStation Plus regalaría un criticado juego con 4.9 en Metacritic durante febrero, y advierten que los títulos gratuitos de 2026 serán muy decepcionantes

Una fuente muy confiable reveló la identidad del supuesto videojuego que se ofrecerá sin cargo extra en PS Plus Essential en febrero

A medida que aumentan los precios de los videojuegos y las consolas, los servicios de suscripción se convirtieron en un salvavidas para todos aquellos que tienen presupuestos ajustados y no pueden darse el lujo de comprar nuevos títulos. En esa línea, miles de fanáticos esperan con antelación la lista de experiencias gratuitas de PlayStation Plus. Una filtración decepcionó a la comunidad.

El programa de Sony cuenta con 3 niveles principales: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe), cada uno con su propia serie de beneficios exclusivos. La buena noticia es que todos los planes dan acceso sin costo adicional a la librería mensual de juegos.

Durante enero, los suscriptores activos tuvieron la oportunidad de reclamar Disney Epic Mickey: Rebrushed, Need for Speed Unbound y Core Keeper. La compañía revelará la alineación de febrero en pocos días, pero un prestigioso informante se adelantó al anuncio oficial y dio a conocer la identidad del lanzamiento que estará disponible gratis en el próximo mes.

Undisputed será el primer regalo de PS Plus en febrero de 2026

Hablamos de Billbil-kun, quien se alza como una de las fuentes más confiables de la industria gracias a su historial perfecto de predicciones y reportes. A través de un artículo para el portal francés Dealabs, el informante reveló la identidad del primer videojuego que se ofrecerá a los suscriptores de PlayStation Plus en febrero.

De acuerdo con la información, Undisputed, el título deportivo de boxeo desarrollado por Steel City Interactive, estará disponible sin cargo adicional para todos los suscriptores activos de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium durante el segundo mes del año.

En caso de que la filtración sea precisa, los jugadores de PS5 tendrán la oportunidad de reclamar y descargar este simulador del 3 de febrero al 3 de marzo de 2026. Billbil-kun no reveló detalles adicionales sobre el resto de videojuegos que se regalarán próximamente a los fans que están inscritos en el programa de paga.

Undisputed estará disponible sin costo adicional en PlayStation Plus durante febrero de 2026, según fuente muy confiable

El informante ya demostró ser de fiar debido a que todas sus predicciones anteriores resultaron ser verídicas, así que es seguro afirmar que Undisputed será uno de los títulos gratuitos de PlayStation Plus del siguiente mes; sin embargo, siempre es prudente tomar las filtraciones con un grano de sal y esperar una confirmación oficial por parte de Sony.

Para aquellos que no están familiarizados, vale la pena señalar que Undisputed es un simulador de boxeo que debutó en octubre de 2024. Se supone que era una especie de sucesor espiritual de la icónica franquicia Fight Night de Electronic Arts, pero fue incapaz de resonar con la audiencia.

Juego gratuito de PlayStation Plus decepciona a los fans

La recepción mixta se observa en las calificaciones. Si bien el videojuego de Steel City Interactive posee una puntuación media de 70 en Metacritic por parte de los críticos profesionales y la prensa especializada, tiene una valoración mediocre de 4.9 del lado de los jugadores. En Steam ostenta reseñas mayormente positivas.

Antes de revelar su hallazgo, Billbil-kun utilizó las redes sociales para advertir a sus seguidores que la calidad de los juegos de PlayStation Plus decaerá en 2026 con respecto a lo visto en el año pasado. De hecho, catalogó a Undisputed como una experiencia “meh”.

Undisputed decepcionó a muchos jugadores y recibió tanto críticas mixtas como reseñas negativas en Metacritic

Por supuesto, se desconoce si el filtrador tiene información privilegiada sobre los títulos que se ofrecerán gratis a los suscriptores de PS Plus en los próximos meses o si únicamente hablaba de la alineación de febrero. De cualquier modo, la comunidad concuerda en que el título de boxeo es decepcionante.

Pese a su recepción mixta, el proyecto publicado por Deep Silver se ganó el aprecio de algunos fanáticos gracias a sus mecánicas de simulación, alta dificultad y gran roster de personajes compuesto por más de 70 peleadores de la vida real, como Saúl “Canelo” Álvarez. También presenta una división femenina con leyendas del deporte como Katie Taylor y Jessica McCaskill.

Pero dinos, ¿te emociona el primer regalo de febrero? Déjanos leerte en los comentarios.

