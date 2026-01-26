A pesar de las “amenazas de muerte”, el director de Return to Silent Hill quiere hacer otra película de la franquicia de terror

Christophe Gans se mostró feliz de que la primera adaptación del juego de Konami ganara reconocimiento con el paso del tiempo

Las adaptaciones de videojuegos para cine y TV ganaron fuerza en años recientes, pero ese tipo de producciones aún tienen un estigma negativo debido a su largo historial de fracasos tanto en crítica como taquilla. A pesar de que Return to Silent Hill se une a ese grupo, su director quiere hacer más películas de la franquicia.

La saga de Konami es una de las más icónicas en el terreno del terror, por lo que llevarla a la gran pantalla fue un reto enorme. El cineasta Christophe Gans asumió la tarea hace 20 años y entregó un filme que eventualmente se convirtió en obra de culto, aunque es cierto que en su momento fue muy controversial.

Director de Silent Hill recibió amenazas de los fans de la franquicia

En una entrevista para la revista Variety (vía IGN), el director admitió que adaptar el videojuego de horror psicológico de forma correcta y respetuosa representó un gran desafío. También hizo hincapié en que las personas que aman los videojuegos originales “son muy apasionadas”, e incluso recordó que recibió amenazas de muerte en aquel entonces.

“Cuando hice la primera película, recibí muchas amenazas. La gente me decía: ‘si la arruinas, te encontraremos’. Así que asumí la primera película con una gran responsabilidad, y sin duda aún mayor con la segunda. Al mismo tiempo, para mí era importante imaginar una cinta que pudiera interesar a quienes no conocen el juego”.

Si bien el filme de 2006 recibió críticas negativas por parte de la prensa especializada y dividió las opiniones de los fans, con el paso de los años se ganó la simpatía de la comunidad y obtuvo el estatus de culto. Así lo recuerda Christophe Gans, quien en años recientes volvió a la franquicia para rodar Return to Silent Hill.

La película original de Silent Hill de 2006 fue mal recibida, pero se ganó el cariño de los fans con el paso de los años

“Participé en una rueda de prensa internacional [para Return to Silent Hill], y todos los periodistas comenzaban su entrevista con: ‘vi la [primera] película cuando tenía 13 o 14 años y me encantó’. Es genial. (…) La prueba del tiempo es la definitiva, cuando de repente te encuentras con gente que habla de tu trabajo con mucho entusiasmo”.

Durante la entrevista, el cineasta afirma que se involucró en todos los aspectos de la nueva cinta, que se rodó durante 50 días en 67 sets con un presupuesto aproximado de $23 millones de dólares. El director señala que diseñó el storyboard y mucho material gráfico, e incluso tuvo que luchar para que “los fans estuvieran contentos”.

A pesar de las críticas, Christophe Gans quiere hacer más películas de Silent Hill

Pese a sus esfuerzos de crear una adaptación que cautivara a los fanáticos del material de origen y a la audiencia general, Christophe Gans fue incapaz de ofrecer un producto redondo en todos sus aspectos. Tras su debut a finales de enero, Return to Silent Hill recibió críticas pésimas y ya figura en la lista de las peores adaptaciones de videojuegos.

Sólo el tiempo dirá si esta producción logra imitar lo hecho con el largometraje de 2006 y se convierte en una obra de nicho. Si bien la nueva película se tambalea en taquilla, su director ya sueña con hacer otra adaptación de la franquicia de Konami.

“Si tengo la oportunidad, volveremos a Silent Hill. No lo veo solo como un gran videojuego, también como una obra de arte moderno. Tiene algo realmente innovador y experimental. Adaptaré otro capítulo porque hay algunos que son extremadamente buenos, algo muy diferente de la primera película, y ahora de Return to Silent Hill. Me gusta este mundo, y veo que mucha gente piensa que hago un buen trabajo”.

Return to Silent Hill tiene 33 en Metacritic y recibió críticas muy negativas

Pero cuéntanos, ¿qué te pareció la nueva adaptación? ¿Te gustaría que Christophe Gans sea el responsable de las próximas películas de la saga? Déjanos leerte en los comentarios.

