Highguard debutó hoy y ya enfrenta su primera polémica: influencer niega que le hayan pagado para hablar bien del FPS

TheMacroShow afirmó que su única “compensación” por participar en un evento del título de Wildlight fue un sandwich

The Game Awards 2025 terminó de una forma extraña con la revelación oficial de Highguard, un nuevo FPS competitivo desarrollado por exempleados de la serie Titanfall. Estamos ante uno de los lanzamientos más controversiales del año, y las críticas se hicieron presentes en la previa a su debut oficial.

Tal como se prometió, este título de Wildlight Entertainment llegará oficialmente a consolas y PC el lunes 26 de enero de 2026. A pesar de que estamos a escasas horas del estreno, los desarrolladores mantuvieron silencio durante las últimas semanas y prácticamente no promocionaron el proyecto.

Eso cambió recientemente con la celebración de un evento especial en el que se dieron cita creadores de contenido e influencers. Las primeras impresiones ya salieron a la luz en redes sociales, pero la comunidad se muestra escéptica.

Influencer responde a la polémica de Highguard

Hace poco se realizó una sesión de prueba en Los Ángeles en la que acudieron personalidades del mundo del streaming y la creación de contenido. La cuenta oficial de Highguard en Instagram compartió un breve reel en el que los asistentes compartieron sus opiniones.

A pesar de toda la polémica que se formó alrededor de este FPS multijugador, los primeros comentarios son muy positivos. Los jugadores señalan que es diferente a un Battle Royale o un shooter de extracción, y destacan que las mecánicas son fluidas y que, en general, el título resulta muy divertido.

Por supuesto, el resto el resto del Internet tiene sus dudas. Debido a que las opiniones provienen de personas que asistieron a un evento exclusivo, la comunidad acusa a los participantes de hablar bien de Highguard a cambio de dinero, promoción u otros beneficios.

TheMacroShow, quien asistió al evento de Highguard, se defiende de los señalamientos

“Vaya. Todas las personas a las que le pagaron vuelos, hoteles, comida y acceso para jugar Highguard dicen que es muy bueno. ¡No puedo imaginar por qué!”, comentó un usuario en X. El influencer TheMacroShow negó tales señalamientos y proporcionó su punto de vista.

Si bien sólo habla por él y es difícil saber si el resto de asistentes opinan lo mismo, el streamer señaló que no recibió dinero por formar parte del evento. En su publicación, explica que Wildlight Entertainment no cubrió gastos de vuelo ni alojamiento, e incluso asegura que él pagó su propio Uber para llegar al recinto.

TheMacroShow destaca que su única compensación fue un sándwich gratuito durante el receso. Al final, el creador aclaró que también rechazó una oferta para realizar un video patrocinado bajo el argumento de que quiere brindar una reseña honesta a su comunidad.

Highguard’s Instagram shared a few snippets of early impressions from its creator event. Players said:



– Feel of gunplay is a favorite

– Different than battle royales or extraction – none of those things and all of those things

– Pretty fun; like BRs but constant action

– Gonna… pic.twitter.com/s3d6U2GzDZ — Fran Mirabella III (FM3) (@franmirabella) January 25, 2026

Highguard ya está disponible en consolas y PC

Sin duda, la polémica alrededor de Highguard continuará en las próximas horas. Geoff Keighley, productor y presentador de The Game Awards, también es uno de los principales defensores del proyecto y en sus redes sociales sugirió que los detractores cambiarán de opinión una vez que prueben el FPS por su cuenta.

Durante el 26 de enero de 2026 se llevó a cabo una transmisión en vivo en la que Wildlight Entertainment profundizó en las mecánicas, los personajes y otros aspectos de la experiencia. La buena noticia es que pronto saldremos de dudas y podremos darle una oportunidad a este título multijugador.

El lanzamiento oficial de Highguard tuvo lugar a las 12:00 PM, hora de la Ciudad de México. Si leen esta nota, es probable que ya esté disponible y puedan descargarlo en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Tras semanas de críticas, Highguard ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta polémica? Déjanos leerte en los comentarios.

