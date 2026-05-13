Amenazó a Nintendo y acabó detenido: policía arresta a hombre que planeó atentados contra la compañía

El sujeto de 27 años mandó varios mensajes con amenazas a las oficinas de la empresa en Japón

En semanas recientes, hubo caos e incertidumbre en las oficinas de Nintendo en Japón. Las alarmas se encendieron cuando la compañía recibió varios mensajes con amenazas. Ante la posibilidad de un atentado, la empresa paró sus operaciones para que las autoridades hicieran su trabajo.

Luego de investigar la situación, la policía de Japón arrestó a un hombre de 27 años, quien fue el autor de dichos mensajes. En ellos, dejó claro que no tenía buenas intenciones, pues hizo diversas amenazas de bombas. Las investigaciones aún están en curso, pues las autoridades quieren descartar cualquier peligro potencial para los empleados de Nintendo.

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Sujetó amenazó con volar las oficinas de Nintendo en Japón

El reporte policial revela que Nintendo empezó a recibir amenazas desde marzo. Un sujeto llevó varios sobres con mensajes alarmantes a sus oficinas de Japón. La compañía se puso en contacto con las autoridades para iniciar una investigación, sobre todo ya que el hombre amenazó con colocar bombas en el edificio para “hacerlos volar a todos”.

El hombre, residente de Hekinan, prefectura de Aichi, también afirmó que sus planes eran “imparables”. Supuestamente, el sospechoso había colocado varias bombas en las oficinas de Nintendo. La policía entró en acción para descartar un posible atentado. Hizo una revisión exhaustiva de las instalaciones y concluyó que no había explosivos ni ningún otro tipo de amenaza para los empleados de la empresa de videojuegos.

Las autoridades descartaron un atentado en Nintendo

Al mismo tiempo, las autoridades iniciaron una investigación para encontrar al autor de los mensajes. El sujeto fue detenido ayer, 12 de mayo, bajo la sospecha de atentar contra la sede de Nintendo, en Kioto. El reporte confirma que el hombre se declaró culpable, así que se espera que reciba una condena pronto.

A pesar de que el detenido ya está en prisión, la policía continúa con las investigaciones. Nintendo ha recibido amenazas similares en el pasado, así que las autoridades quieren descartar un posible atentado contra la empresa y sus empleados.

Las amenazas que Nintendo recibió en el pasado

En febrero de 2023, una mujer fue detenida luego de enviar paquetes misteriosos a las oficinas de Nintendo. En su interior llevaban bolsas de incienso y una carta con amenazas dirigidas a un ejecutivo, cuya identidad no fue revelada. Las autoridades investigaron la situación en busca de un posible vínculo entre los implicados, pero no lo encontraron.

A finales del mismo año, Nintendo tuvo que cancelar varios eventos luego de recibir amenazas “de forma persistente”. En concreto, la compañía canceló el Nintendo Live 2024 Tokyo, por lo que tuvo que posponer tanto el torneo mundial de Splatoon 3 como una competencia de Mario Kart 8 Deluxe. En esta ocasión las amenazas se extendieron al personal de la competencia y a los asistentes al evento.

Fue hasta abril de 2024 que las autoridades lograron arrestar al autor de dichas amenazas. El reporte policial reveló que era un trabajador del gobierno de la prefectura de Ibaraki y que tenía alrededor de 20 años.

La compañía ha recibido múltiples amenazas en sus oficinas de Japón

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