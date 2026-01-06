Anthem cerrará sus servidores en una semana, pero los fans que deseaban rejugarlo por última vez tienen problemas para volver a descargarlo

El fallido juego como servicio de BioWare y Electronic Arts tiene los días contados, e incluso en su ocaso da de qué hablar

Anthem lo tenía todo para triunfar: una estética de ciencia ficción llamativa, gráficos de nueva generación y un núcleo jugable con potencial. Lamentablemente, estos elementos fueron insuficientes para levantar un proyecto sin rumbo que se caracterizó por su historia genérica y gameplay repetitivo. Al final, lo inevitable pasará en un par de días.

Se espera que el título multijugador de BioWare y Electronic Arts cierre de forma definitiva sus servidores a principios de la próxima semana. Debido a que el fin se asoma por el horizonte, muchos fanáticos decidieron instalarlo y rejugarlo por última vez para despedirse de manera apropiada.

Lamentablemente, este malogrado proyecto aún da qué hablar por las razones equivocadas, incluso en su ocaso. Y es que, según informes de la comunidad, algunos jugadores experimentan problemas para descargar el título, a pesar de que los servicios en línea aún están activos.

Anthem tuvo una despedida desangelada

El videojuego online de EA dejó de venderse a mediados de 2025 en todas las plataformas digitales. Aunque en este momento es imposible de comprar fuera del mercado de segunda mano, los servidores permanecieron en funcionamiento durante los últimos meses.

Eso está por cambiar, por las funciones online se apagarán definitivamente el próximo 12 de enero de 2026. Estamos en la última semana de Anthem, así que resulta lógico que los pocos fanáticos que lo recuerdan con cariño quisieran regresar a él una vez más. Al parecer, eso ya no es posible.

En redes sociales, el usuario Dansgaming reportó un problema que le impide acceder al juego a través de la aplicación de EA en PC, a pesar de que lo adquirió previamente. Si bien el título aún aparece en su librería digital, al intentar descargarlo aparece un mensaje de error que indica que no puede completar la acción.

Fans de Anthem tienen problemas para descargar Anthem, a pesar de que sí tienen el juego en su colección

Parece que no es un problema generalizado, pues algunos jugadores de PC y consolas reportan que aún pueden descargar Anthem con normalidad; sin embargo, otros usuarios informaron errores similares. Una de las personas afectadas es el creador de contenido Luke Stephens, quien revela que tampoco puede probar el título-

“Es una locura que haya comprado el juego y ni siquiera pueda descargarlo mientras, supuestamente, aún está vivo”, comentó el youtuber. En este momento, Electronic Arts y BioWare guardan silencio sobre el tema y se desconoce si bloquear el acceso es una decisión deliberada o un error en el sistema.

Anthem será injugable para siempre

Como dijimos, Anthem tiene los días contados y cerrará para siempre el próximo lunes 12 de enero de 2026, lo que significa que apagará sus servidores aproximadamente 7 años después de su desangelado lanzamiento. Es una pena que su pequeña base de fans no pueda despedirse de él por una última vez.

El título de BioWare es una experiencia 100% online, así que es necesario estar conectado a Internet para iniciar sesión y unirse a una partida. Cuando las funciones en línea dejen de estar disponibles, el título se volverá totalmente inaccesible, incluso si tenemos una copia física para consolas.

Ante este escenario devastador, los jugadores solicitaron a Electronic Arts el lanzamiento de un modo offline para garantizar que el proyecto permaneciera vivo. Otros proyectos como SQ: Kill the Justice League y Redfall ofrecieron un apartado sin conexión antes de apagar sus servidores.

Es oficial: Anthem desaparecerá en una semana

Lamentablemente, EA argumentó que Anthem se “diseñó para que fuera exclusivamente en línea”. En pocas palabras, este título de mechas será historia antigua a partir de la próxima historia.

Pero cuéntanos, ¿regresaste a este juego para despedirte de él? ¿Tuviste problema para descargarlo? Déjanos leerte en los comentarios.

