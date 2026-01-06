Xbox Game Pass iniciará 2026 con juegazos de Star Wars, Resident Evil, Final Fantasy y otras novedades interesantes

Xbox Game Pass se mantiene como la columna vertebral del negocio de videojuegos de Microsoft. Por ello, no es una sorpresa saber que la compañía prepara un año lleno de importantes lanzamientos. Esta mañana, reveló los primeros juegos de 2026 que llegarán a su servicio de suscripción.

Hay excelentes noticias para los usuarios de la plataforma, pues su catálogo de juegos recibirá aclamadas entregas de franquicias como Star Wars, Resident Evil, Final Fantasy y una atractiva selección de juegos independientes. De esta forma, Xbox Game Pass y PC Game Pass inician el año con fuerza y justifican sus recientes ajustes de precio.

Los jugadores también deben tomar en cuenta en que el catálogo de los servicios también perderá algunos juegos muy pronto. Para ser exactos, son 5 títulos lo que tienen los días contados y que desaparecerán a mediados de enero.

¿Qué juegos recibirá Xbox Game Pass en enero de 2026?

Los usuarios de Xbox Game Pass y PC Game Pass pueden disfrutar algunas novedades a partir de hoy. Entre ellas destaca Little Nightmares Enhanced Edition, título de Tarsier Studio que llega con mejoras. Es posible disfrutar el título de terror a 4K y 60 fps, tanto en consolas como en PC.

En unos cuantos días, el servicio también recibirá atractivas novedades, como Lost in Random: The Eternal Die y Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition. Los fans de los RPG y de Square Enix deben estar pendientes al 8 de enero, pues el Final Fantasy original llegará a Xbox Game Pass en su versión más reciente.

Los lanzamientos fuertes para el servicio llegarán a partir del 13 de enero, con el estreno de Star Wars Outlaws, el título de aventuras con mundo abierto desarrollado por Massive Entertainment y Ubisoft. Capcom también tiene una sorpresa, pues el 20 de enero agregará Resident Evil Village al servicio de suscripción.

Otras novedades interesantes que los suscriptores deben tener en su radar son Atomfall y Rematch, títulos de supervivencia y futbol que han recibido excelentes críticas por parte de los jugadores y la prensa. Abajo está la lista completa de novedades con sus respectivas fechas de lanzamiento.

Juegos que llegarán en los próximos días a Xbox Game Pass

Ultimate:

Star Wars Outlaws (13 de enero)

Mio: Memories in Orbit (20 de enero)

Premium:

Brews & Bastards (hoy)

Little Nightmares Enhanced Edition (hoy)

Atomfall (7 de enero)

Lost in Random: The Eternal Die (7 de enero)

Rematch (7 de enero)

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (7 de enero)

Final Fantasy (8 de enero)

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (15 de enero)

Resident Evil Village (20 de enero)

Estos títulos tienen los días contados en el servicio

Microsoft también confirmó la lista de juegos que tienen los días contados en Xbox Game Pass. Quedan pocos días para disfrutar Flintlock: The Siege of Dawn, RPG de acción de A44 Games y Kepler Interactive. Juegos como Neon White, Road 96, The Ascent y más desaparecerán del servicio de suscripción el próximo 15 de enero.

Como siempre, Xbox recordó que los usuarios del servicio tienen acceso a descuentos especiales para adquirir los títulos una vez que salgan de Xbox Game Pass. Abajo está la lista de juegos que desaparecerán pronto.

El servicio perderá 5 juegos a mediados de enero

Flintlock The Siege of Dawn

Neon White

Road 96

The Ascent

The Grinch Christmas Adventures

