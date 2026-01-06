PlayStation patenta un sistema de IA que permitirá que los títulos de PS5 se jueguen solos cuando los jugadores se queden atascados y no puedan avanzar

La patente de Sony, presentada en 2024, detalla algunas de las formas en las que funcionaría este “fantasía” de inteligencia artificial

Muchos podrían argumentar que la mayoría de los videojuegos contemporáneos son más fáciles que nunca; sin embargo, también existen experiencias que pueden resultar complejas para algunos jugadores, especialmente para los novatos. Ante este escenario muy real, PlayStation trabajaría en un sistema que permitiría que los títulos se jueguen por sí solos.

Aunque un gran porcentaje de los lanzamientos modernos tienen muchos tutoriales que explican con lujo de detalle los pormenores de las mecánicas y el núcleo general de las funciones, algunas personas aún enfrentan dificultades para derrotar jefes difíciles, resolver acertijos o progresar en la campaña. De acuerdo con el descubrimiento de una nueva patente de Sony, parece que los juegos de la compañía ofrecerán una solución a este problema.

Así funcionaría la nueva patente de PlayStation

Recientemente, se descubrió que la compañía japonesa presentó una patente de un nuevo e interesante sistema de IA que permitirá que los títulos de PlayStation 5 se jueguen solos cuando los usuarios se queden atascados y experimentan dificultades para avanzar en la aventura.

Esta iniciativa se registró originalmente en 2024, pero volvió a salir a la luz debido a que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual publicó esta semana un informe que revela el estado de la patente. El documento detalla algunas de las características que moldearían esta herramienta.

Según la información, el sistema llamado “Ghost Player” permitirá que los jugadores invoquen un “fantasma” del personaje generado por IA. Sony insinúa que esta inteligencia artificial se podrá utilizar en cualquier momento y será entrenada a partir de partidas anteriores publicadas en Twitch y YouTube, así como mediante datos recopilados de la PSN.

Sony patentó un sistema de IA que ofrecería ayudas adicionales para los jugadores de PS5

La forma en que funcionaría este sistema es sencilla. Básicamente, la versión “superpuesta” del personaje del jugador podrá mostrar acciones para explicar la forma de resolver un rompecabezas o proporcionar ejemplos de secuencias de botones en el control. Además, la ayuda podría ser más intrusiva, si así lo desea el usuario.

Y es que el sistema ofrecería 4 configuraciones: Modo Historia, Modo Combate, Modo Exploración y Modo Juego Completo. Esta última opción simplemente permitiría que los títulos de PS5 se jueguen por sí solos en su totalidad, sin una aparente intervención directa del jugador. Esta sería una forma de eliminar cualquier obstaculo que impida que las personas avancen en la campaña.

PS5 ya ofrece un sistema de ayuda

Es importante señalar que se desconoce si Sony tiene planes de implementar esta tecnología en PS5 o en un hardware futuro. Es muy común que las compañías registren patentes que jamás se utilizan, así que está por verse si dicha función se materializará en algunos de los productos de la compañía.

De cualquier forma, el nuevo sistema parece una evolución natural de la herramienta Game Help Center o Centro de Ayuda del PlayStation 5, que permite a los jugadores acceder a guías de videos e imágenes proporcionadas por los propios desarrolladores. Aunque no es una función ampliamente utilizada, sí resulta útil para encontrar coleccionables o realizar acciones concretas.

El problema es que son pocos los estudios que incorporan esta función para sus títulos. Esto obliga a los jugadores a buscar tutoriales en foros especializados o en videos de YouTube. En teoría, la patente de Sony podría solucionar esta inconveniente al simplemente mostrar cómo progresar o hacer que los juegos se completen por sí solos sin la neecsidad de abandonar la aplicación.

Los jugadores de PlayStation 5 ya pueden acceder a guías y tutoriales en ciertos títulos

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que exista esta función impulsada por la IA? Déjanos leerte en los comentarios.

