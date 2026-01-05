Últimas 24 horas para conseguir “gratis” un videojuego first-party de PlayStation y otros 4 títulos en PS4 y PS5

El servicio PS Plus actualizará su alineación de juegos gratuitos, pero los fans aún están a tiempo para reclamar los regalos anteriores

Los servicios de suscripción ya están muy integrados en el modelo de negocio de la industria de los videojuegos y todo parece indicar que llegaron para quedarse. En este contexto, lo único que podemos hacer es aprovechar al máximo los beneficios y obsequios que estas iniciativas nos ofrecen. Justamente, en este momento hay 5 títulos que podemos conseguir “gratis” en las consolas de PlayStation.

Sobra recordar que Sony tiene su propio programa de paga, que se divide en 3 planes principales: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Cada uno de estos niveles otorga su propia serie de recompensas, pero todos dan acceso a una alineación mensual de videojuegos gratuitos.

La compañía japonesa planea iniciar 2026 con una tanda de “regalos” muy interesante, y lo mejor es que los jugadores aún están a tiempo para conseguir sin cargo extra los títulos que se ofrecieron durante diciembre. Eso sí, tienen menos de 24 horas.

Queda poco tiempo para obtener los últimos videojuegos gratuitos de PS Plus de 2025

Normalmente, PlayStation Plus ofrece 3 juegos al mes; sin embargo, y quizás invadido por el espíritu navideño, Sony permitió a la comunidad reclamar un total poco habitual de 5 títulos, incluido un lanzamiento first-party de una de las franquicias más populares del estudio.

Para aquellos que necesitan un recordatorio, vale la pena señalar que la alineación de videojuegos gratuitos del servicio de suscripción para diciembre de 2025 estuvo compuesta por LEGO Horizon Adventures, Killing Floor III, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada y Neon White.

Estos juegos estuvieron disponibles “gratis” para todos los suscriptores de PS Plus Essential o posterior a partir del 2 de diciembre, y se espera que la promoción finalice el martes 6 de enero de 2026. Después de esta fecha, otras 3 propuestas ocuparán su lugar y se podrán conseguir sin costo adicional.

Si reclamamos estos obsequios durante el periodo de disponibilidad gratuita, los conservaremos para la posteridad y podremos descargarlos en PS4 o PS5 en cualquier momento, siempre y cuando mantengamos nuestra membresía. Así pues, vale la pena suscribirse un mes para reclamar estos títulos y guardarlos en nuestra librería digital.

Aún están a tiempo para reclamar “gratis” los juegos de PS Plus que se ofrecieron en diciembre de 2025

Posiblemente el juego más llamativo de la lista sea LEGO Horizon Adventures, una experiencia de aventura que narra la historia de Aloy con el característico sentido del humor de la franquicia de juguetes. Este proyecto de Guerrilla Games y Studio Gobo tuvo un lanzamiento multiplataforma y también debutó para PC y Nintendo Switch.

Estos son los juegos que aún están disponibles en PS Plus:

Killing Floor III ― PS5

LEGO Horizon Adventures ― PS5

Neon White ―PS4, PS5

Synduality Echo of Ada ― PS5

The Outlast Trials ― PS4, PS5

Lista de regalos de PlayStation Plus para enero de 2026

Aquellos que se enteraron demasiado tarde y no alcanzaron a reclamar los últimos obsequios de 2025, o las personas que simplemente no estuvieron interesadas en los títulos gratuitos de diciembre, estarán felices de saber que Sony iniciará 2026 por todo lo alto con una alineación bastante sólida.

Durante enero de 2026, los suscriptores de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) tendrán la oportunidad de reclamar un total de 3 videojuegos: Need for Speed Unbound, una propuesta de carreras creada por Criterion Games y Electronic Arts; Disney Epic Mickey: Rebrushed, un remaster del clásico plataformero de 2010; y Core Keeper, una aventura de supervivencia.

Estas 3 experiencias estarán disponibles gratis a través del servicio de suscripción del 6 de enero de 2026 al 2 de febrero. En este momento, se desconoce cuáles serán los títulos que conformarán la lista del segundo mes del año.

Need for Speed Unbound lidera la lista de juegos gratuitos de PlayStation Plus para enero de 2026

Pero cuéntanos, ¿alcanzaste a reclamar los juegos de diciembre? ¿Cuál recomiendas a la comunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con PlayStation Plus.

