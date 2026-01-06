Tomb Raider: serie live-action de Amazon revela a su elenco y confirma que estará ambientada en el mismo universo que los videojuegos

Luego de un descanso de varios años, Lara Croft regresará por todo lo alto con varios proyectos. La heroína tendrá más aventuras en Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Tomb Raider: Catalyst, un remake de su primer videojuego y una nueva entrega de la saga, respectivamente. Además, Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios también preparan una serie live-action protagonizada por Sophie Turner.

El proyecto para televisión se ambientará en el mismo universo que los videojuegos de Tomb Raider. Por ahora, no hay detalles de qué lugar ocupará en la cronología de la saga; sin embargo, la producción sigue cobrando forma. Esta mañana, se revelaron a nuevos miembros del elenco que trabajarán con Phoebe Waller-Bridge, creadora, escritora, productora ejecutiva y showrunner de la serie, junto a Chad Hodge.

Entérate: Xbox Game Pass iniciará 2026 con juegazos de Star Wars, Resident Evil, Final Fantasy y otras novedades interesantes

La serie live-action de Tomb Raider respetará el canon de la franquicia

En ocasiones, las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande o chica toman ciertas libertades creativas para ajustar las franquicias al lenguaje del cine y la televisión. Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios harán lo propio con Tomb Raider, pero con la promesa de ambientar la saga en el mismo universo que sus videojuegos.

Story Kitchen, productora que trabajará en la adaptación, afirmó que la serie live-action de Tomb Raider reinventará la saga a gran escala, al mismo tiempo que conectará esta nueva aventura a los videojuegos. La idea es tener un universo narrativo unificado, algo en lo que Crystal Dynamics ha trabajado durante los últimos años con títulos como Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider.

Sophie Turner será Lara Croft en la serie live-action de Tomb Raider

The Legend of Lara Croft, la serie animada de Netflix, también fue un paso importante para la unificación narrativa de la saga, que nació en 1996 con su primer juego para PlayStation. La serie live-action de Amazon MGM Studios continuará con esta misión de cohesionar aún más el desarrollo de la franquicia. Sophie Turner, actriz que dará vida a Lara Croft, está entusiasmada por este proyecto, pues considera que será algo muy especial para los fans.

“Soy fan de Tomb Raider y del personaje de Lara desde hace mucho tiempo. Siempre me ha generado empatía, con mucha valentía en un mundo dominado por hombres. ¡Es un ejemplo a seguir de femenino acérrimo!”.

Te interesa: ASUS revela laptop de gaming edición limitada de Kojima Productions

¿Quiénes forman parte del elenco de Tomb Raider?

Por medio de un comunicado, Amazon MGM Studios confirmó a los actores y actrices que acompañarán a Sophie Turner en esta nueva aventura de Lara Croft. De esta forma, también reveló a algunos de los personajes de la franquicia que aparecerán en la serie live-action, como Zip, Atlas DeMornay y Winston, que serán interpretados por Martin Bobb-Semple, Jason Isaacs y Bill Paterson, respectivamente.

La serie también tendrá a celebridades como Sigourney Weaver, quien dará vida a Evelyn Wallis, descrita como “una mujer misteriosa y de altos vuelos que está ansiosa por explotar los talentos de Lara”. El elenco se complementa con estrellas como Sasha Luss, Paterson Joseph, Jack Bannon y John Heffernan, que darán vida a personajes del universo de Tomb Raider. Abajo está la lista completa con el reparto de la serie

Reparto de la serie live-action

Martin Bobb-Semple es Zip, amigo de Lara Croft

Jason Isaacs es Atlas DeMornay, el tío de la protagonista

Bill Paterson es Winston, el mayordomo de la familia Croft

Jack Bannon es Gerry, el piloto personal de Lara

John Heffernan es David, un funcionario del gobierno

Celia Imrie es Francine, la Jefa de Desarrollo del Museo Británico

Paterson Joseph es Thomas Warner, un alto funcionario del gobierno

un alto funcionario del gobierno Sasha Luss es Sasha, una nueva adversaria de Lara.

Juliette Motamed es Georgia, una curadora dedicada del Museo Británico

Sigourney Weaver es Evelyn Wallis, una mujer misteriosa que está ansiosa por explotar los talentos de Lara

una mujer misteriosa que está ansiosa por explotar los talentos de Lara August Wittgenstein es Lukas, un mercenario que comparte historia con la heroína

Por si te lo perdiste: Ante escasez de memoria, NVIDIA relanzaría una de sus antiguas GPU para usuario final

Busca todas las noticias relacionadas con Tomb Raider en esta página.