Antiguo editor de Dragon Ball habría dicho que Daima es basura y que One Piece, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen y otros mangas modernos son muy malos

De acuerdo con un supuesto asistente a una convención, Kazuhiko Torishima arremetió contra los mangas contemporáneos

Dragon Ball fue una obra que sacudió al mundo por completo. Aunque su éxito se le atribuye por obvias razones a su autor Akira Toriyama, es innegable que su editor también desempeñó un rol clave. Hablamos de Kazuhiko Torishima, quien ya demostró ser una de las personalidades más controvertidas del sector debido a sus opiniones contundentes.

Precisamente, el creativo japonés volvió a estar bajo los reflectores después de que se viralizaran sus supuestas opiniones sobre el estado actual de la industria del manga. Eso sí, parece que hay contexto importante que se perdió en la traducción y transcripción de la entrevista.

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Kazuhiko Torishima arremete contra Dragon Ball Daima

Hace algunos días, Kazuhiko Torishima, quien se desempeñó como editor de la revista Weekly Shonen Jump y trabajó en estrecha colaboración con Akira Toriyama en obras como Dr. Slump, estuvo presente en la más reciente edición de la Comic-Con de Nápoles.

Durante su participación en la convención, el creativo compartió su opinión sobre el estado en el que se encuentra la industria del anime y el manga. El usuario de redes sociales XMathemagicianX, quien supuestamente fue un asistente del evento, compartió un resumen de las declaraciones más llamativas del editor.

De acuerdo con la información, Kazuhiko Torishima confesó que se oponía fuertemente a la idea de que Goku creciera en la serie de Dragon Ball, y creía que ese cambio afectaría las ventas de la obra. De igual forma, criticó la forma en que Toei Animation adaptó la pelea contra Piccolo Daimaku.

Kazuhiko Torishima, exeditor de la franquicia, cree que Dragon Ball Daima es un muy mal anime

Aparentemente, el editor confesó que la industria se derrumbó cuando el manga de Akira Toriyama llegó a su conclusión. Según él, el polémico Dragon Ball GT se hizo porque, de lo contrario, la mitad del sector habría perdido sus empleos. De igual forma, dice que detestó el primer guion de la película La Batalla de los Dioses.

Inevitablemente, Dragon Ball Daima, el más reciente anime de la franquicia y el supuesto último proyecto en el que participó el autor original del manga, salió a colación durante la charla. Según XMathemagicianX, Kazuhiko Torishima afirmó que la serie es una completa decepción.

“Daima es una basura. Todos en Toei me odian por decirlo. Pero Daima traiciona todo lo que es Dragon Ball. Es lenta, tonta y su primer episodio es inútil. No tengo idea de cómo fue aprobado en primer lugar”, comentó el editor. Vale la pena recordar que no es la primera vez que critica el anime de Toei Animation.

Exeditor de Dragon Ball se lanza en contra de One Piece

La conversación en la Comic-Con de Nápoles aparentemente dio un giro inesperado cuando el experto editorial fue poco amable al compartir su opinión sobre One Piece y otros exponentes contemporáneos de la industria del manga.

De acuerdo con el informe, el editor considera que las obras antiguas son mucho mejores que los títulos modernos debido a que éstos últimos rara vez toman en cuenta la impresión real, por lo que nunca aprovechan las 2 páginas para crear ilustraciones. Cree que ese fenómeno se debe al auge de los teléfonos.

Por otra parte, Kazuhiko Torishima criticó duramente la estructura narrativa de Eiichiro Oda, autor de One Piece. Según explica, el manga de Luffy es “demasiado verboso y es poco atractivo para los niños”, en referencia a la gran cantidad de texto y diálogos que aparecen en cada página.

Kazuhiko Torishima cree que One Piece no es un manga amigable para los niños debido a la gran cantidad de texto y sobreexplicaciones

El exeditor de Dragon Ball elogió el desarrollo de los protagonistas de One Piece, y afirmó que Usopp es su personaje favorito; sin embargo, afirma que es un defecto que Eiichiro Oda sienta una pasión genuina por su obra.

“La diferencia entre One Piece y Dragon Ball es que Oda está demasiado enamorado del manga y su propia historia, mientras que Akira Toriyama odiaba dibujar manga”, habría dicho el creativo en el evento.

De acuerdo con Torishima, el creador de Goku hacía su trabajo lo más sintetizado posible, lo que fue una de las razones por las que Dragon Ball se convirtió en una obra maestra; en cambio, One Piece es demasiado denso e inaccesible para los niños.

¿Kazuhiko Torishima realmente criticó el manga moderno?

En una línea similar, el exeditor de Dragon Ball criticó duramente el estilo del manga moderno, pues cree que la mayoría de las series actuales están sobrecargadas de narraciones y explicaciones. Aparentemente, no cree que haya una sola buena obra en la actualidad.

Según la transcripción, Kazuhiko Torishima afirmó que Blue Lock, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer y Chainsaw Man son muy malos.

Ahora bien, ¿hay que creer estas declaraciones? Debido a que el texto proviene de un supuesto asistente de la conferencia, es imposible saber la veracidad de las afirmaciones.

Naz Chris aborda la polémica

Dicho esto, Naz Chris, agente de Kazuhiko Torishima, se pronunció sobre el tema en redes sociales y afirmó que el artículo en cuestión incluye errores de traducción, interpretaciones erróneas, edición selectiva e información sacada de contexto. Así pues, hay que tomar este reporte con cautela.

Pero dinos, ¿crees que el manga actual tiene un problema? Déjanos leerte en los comentarios.

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