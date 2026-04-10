Anuncian Snack World: Reloaded, el regreso de un querido RPG con mejoras que prometen bastante

LEVEL-5 apuesta por modernizar una de sus franquicias más curiosas con avances en gráficos, historia y jugabilidad.

Otro de los anuncios más interesantes en el LEVEL-5 Vision 2026 fue una sorpresa que pocos esperaban. Se trata del regreso de una de sus propuestas más peculiares, pero con un giro importante. Lo que parecía un simple remake, ahora apunta a algo mucho más ambicioso.

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Nos referimos a Snack World: Reloaded, la nueva versión de un querido RPG que buscará atraer tanto a fans veteranos como a jugadores que nunca probaron el original. Y por lo que se ha mostrado hasta ahora, hay razones para prestar atención.

Un remake que se siente como un juego completamente nuevo

Así es, LEVEL-5 confirmó el desarrollo de esta versión mejorada de Snack World: The Dungeon Crawl – Gold. Un punto importante es que este remake llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam, aunque por ahora no tiene fecha de lanzamiento.

Según Akihiro Hino, CEO de la compañía, el proyecto ha evolucionado mucho más allá de una simple mejora visual. El equipo ha trabajado en cambios profundos en la jugabilidad, los controles y la narrativa. El resultado es una experiencia que, en sus propias palabras, “casi se siente como un juego completamente nuevo”.

Esto es importante porque el título original, aunque tenía ideas interesantes, pasó un poco desapercibido fuera de Japón. Ahora, con este relanzamiento, buscan darle una segunda oportunidad.

Aquí puedes ver su avance:

Gráficos mejorados y una nueva forma de vivir la historia

Uno de los cambios más llamativos está en el apartado visual. El juego contará con gráficos significativamente mejorados que buscan crear la sensación de estar dentro de un diorama detallado, algo que le dará una identidad muy particular y atractiva.

Además, se añadirá un nuevo modo de juego que permitirá controlar a Chup, protagonista del anime de la franquicia. Esta perspectiva ofrecerá una forma distinta de experimentar la historia, lo que añade valor incluso para quienes ya conocen el universo de Snack World.

Los ajustes en controles también buscan hacer la experiencia más fluida y accesible, por lo que todo apunta a que este remake modernizará y redefinirá el título.

Una segunda oportunidad para la franquicia

Con Snack World: Reloaded, LEVEL-5 parece decidido a rescatar una de sus propiedades menos explotadas. La combinación de mejoras técnicas, ajustes en gameplay y contenido adicional podría convertirlo en una sorpresa dentro del catálogo de 2026.

Por ahora, queda esperar más detalles, especialmente sobre su fecha de lanzamiento. Sin embargo, el enfoque ambicioso deja claro que este proyecto va en serio.

¿Crees que Snack World merece una segunda oportunidad? ¿Este remake logrará destacar entre los RPG actuales? Cuéntanos en los comentarios.

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