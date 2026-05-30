Steam no deja de consentirnos ni en los fines de semana, pues hay un nuevo juego que podemos conseguir gratis para nuestra colección de PC. Es un regalo ideal para quienes somos fanáticos de los juegos de aventura, y te fascinará si The Legend of Zelda y Beyond Good & Evil están entre tus sagas favoritas.

El creador del título se inspiró en las sagas de Nintendo y Ubisoft para crear un mundo lleno de misterios, donde la música y extrañas criaturas tienen un papel muy importante. Si quieres pasar un buen rato este fin de semana, debes aprovechar esta promoción, pero toma en cuenta que concluirá pronto.

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Un título de aventuras y acertijos está disponible gratis en Steam

The Legend of Zelda y Beyond Good & Evil son referentes obligados del género de aventuras y de los juegos que desafían nuestra mente con acertijos de todo tipo. Su jugabilidad conquistó a Made From Strings, estudio independiente que decidió hacerles un homenaje con Moonrise Fall.

Se trata de un juego de aventuras donde la exploración y la resolución de puzzle son los platos fuertes. El título te pone en los zapatos de un niño indefenso que pierde a sus padres en un accidente automovilístico. Tu viaje inicia en un bosque lleno de misterios que deberás desentrañar para poder escapar.

Con la ayuda de un diario, una lámpara y una cámara fotográfica te embarcarás en una aventura llena de escenarios oníricos y una ambientación bastante peculiar. La comunidad de Steam le dio el visto bueno a Moonrise Fall, pues sus reseñas positivas destacan su narrativa, su atmósfera bien lograda y su banda sonora.

Moonrise Fall se ofrece normalmente por $123.99 MXN, pero Made From Strings decidió regalarlo por tiempo limitado. Gracias a esto, cualquier jugador de PC puede sumarlo a su colección con 100% de descuento.

El título ofrece una aventura inspirada en aclamadas franquicias

Conseguirlo sin costo es muy sencillo, pues basta con que visites su página en Steam y des clic en el botón “Añadir a la cuenta”. Únicamente recuerda que esta promoción acabará muy pronto, pues tienes hasta el próximo 2 de junio para reclamar el título.

¿Qué ofrece Moonrise Fall?

Como te comentamos, Moonrise Fall brilla por su ambientación y su narrativa, así que prepárate para disfrutar una aventura que te mantendrá pegado a tu silla mientras resuelves todos sus misterios. Para ello, deberás explorar bosques, cuevas y todo tipo de escenarios, donde el ciclo de día y noche te ayudará o te complicará las cosas.

El protagonista tiene un diario donde acumula pistas del misterioso bosque y registra información de las curiosas criaturas que lo habitan. Deberás localizar a dichos monstruos y fotografiarlos para salir con vida del lugar.

Moonrise Fall también te desafiará con mensajes ocultos que deberás descifrar e ingeniosos acertijos que podrás resolver si eres observador. La música tiene un rol protagónico en el juego, pues podrás tocar una kalimba para hacer llover, invocar ráfagas de viento y más acciones que te ayudarán a progresar.

Moonrise Fall está disponible gratis en Steam

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