La oferta de anime en plataformas de streaming es cada vez mayor; por eso, Netflix ha apostado por participar de cerca en la producción de nuevas películas y series de anime. Este es el caso de The Ribbon Hero, una adaptación de Princess Knight, mejor conocida en México y Latinoamérica como La Princesa Caballero.

El 8 de agosto de 2026 será el día en que The Ribbon Hero llegará a Netflix, esto se hizo oficial a través de un trailer que demuestra las habilidades de Sapphire, y nos da una probadita de la dirección artística que tendrá la película.

Esta nueva historia presenta una versión renovada de Sapphire, quien, tras perderlo todo y ver cómo Silverland es destruido por una entidad conocida como Nergal, emprenderá una nueva vida en el reino de Godland. En esta nueva etapa, Sapphire tendrá que enfrentarse a sus demonios con el filo de su espada.

Como verás, aunque mantiene elementos de La Princesa Caballero, podemos notar que The Ribbon Hero tendrá cambios sustanciales y será una historia muy diferente a la original. Podemos ver que Sapphire no lucha por recuperar el trono de su reino, en su lugar, la heroína se ha convertido en una guerrera que lucha por evitar que Nergal arrase con su nuevo hogar.

En el avance podemos notar que la dirección de arte es más oscura, con colores vibrantes y diseños modernos que dejan atrás el estilo clásico del padre de Astro Boy.

En cuanto a la dirección de esta adaptación, tenemos a Yuuki Igarashi, quien cuenta con una larga trayectoria y es reconocido por animar en solitario y dirigir el ending Lost in Paradise de Jujutsu Kaisen. Su trabajo es respaldado por el estudio Outline y la producción Twin Engine en colaboración con Netflix.

Póster oficial de The Ribbon Hero

¿Qué opinas de esta película? ¿Crees que Netflix puede competir con otras plataformas especializadas en anime? No olvides dejar tus respuestas en la caja de comentarios.

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