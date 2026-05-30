La llegada de Minecraft al cine fue un rotundo éxito. La adaptación con Jack Black y Jason Momoa generó más de $960 millones de dólares en la taquilla mundial, así que es normal saber que Warner Bros. ya prepara la secuela de Una película de Minecraft.

Durante el Minecraft Live, Mojang Studios reveló más detalles de la nueva adaptación de la popular franquicia de XBOX. Gracias a esto, conocemos el nombre oficial de la secuela y el primer vistazo a la versión live-action Alex, que será interpretada por Kirsten Dunst.

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¿Cómo se llamará la secuela de Una película de Minecraft y cuándo debutará?

Aún queda una larga espera para disfrutar la secuela de Una película de Minecraft, pues la cinta llegará a los cines de todo el mundo hasta el 23 de julio 2027. Para hacer la espera más llevadera, una parte de su elenco compartió un video donde revelan más detalles del proyecto, incluyendo su nombre oficial.

La secuela se llamará A Minecraft Movie Squared, cuya traducción oficial al español aún no ha sido confirmada. Jack Black, Jason Momoa y Danielle Brooks —protagonistas de la primera entrega— expresan su entusiasmo por el nuevo proyecto y confirman que la producción va viento en popa.

Los actores y diversos creativos detrás de la secuela ofrecieron un detrás de cámaras durante Minecraft Live, y reafirmaron que A Minecraft Movie Squared sigue programada para el próximo año.

Una de las grandes sorpresas del video es que Kirsten Dunst hace su primera aparición pública como parte del universo de la franquicia. De hecho, podemos ver un vistazo a su versión de Alex, importante personaje que se sumará a la secuela para acompañar a Steve.

La secuela debutará el próximo año con nuevos rostros en su elenco

La actriz, conocida por ser Mary Jane Watson en Spider-Man y su aparición en Jumanji, expresó anteriormente su deseo de unirse al universo de Minecraft, pues sus hijos fueron fanáticos de la primera película. Además, quería formar parte de un proyecto que le diera un poco más de ganancias que sus producciones más recientes.

En el video también aparece Matt Berry, actor y comediante que volverá en la secuela. Todo indica que en esta ocasión prestará más que su voz y tendrá presencia en la pantalla, aunque no se ha confirmado a qué personaje podría interpretar.

Un nuevo juego de Minecraft viene en camino

Mientras llega la próxima película live-action, los fanáticos podrán disfrutar un nuevo videojuego de la franquicia este año. Por supuesto, nos referimos a Minecraft Dungeons II, secuela que Mojang Studios y Double Eleven confirmaron en marzo.

La secuela también estuvo presente en Minecraft Live para revelar al Twisted Warden, un mob que será una de las tantas amenazas que enfrentarán los jugadores en el dungeon crawler.

Minecraft Dungeons II debutará en algún momento del próximo otoño para PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC (vía Steam y la Microsoft Store). Por supuesto, será un estreno de día 1 para XBOX Game Pass y PC Game Pass.

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