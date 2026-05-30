La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se respira en el aire, pues la competencia más importante de futbol arrancará en unos días. Los fanáticos no sólo disfrutarán el balompié en la cancha, pues la Federación Internacional de Fútbol Asociación también preparó una atractiva oferta de videojuegos.

Por medio de un comunicado, la institución presentó FIFA Digital Football, un completo ecosistema de entretenimiento y videojuegos que ofrecerá todo tipo de experiencias a los aficionados del deporte. Esta iniciativa nace como resultado de la ruptura entre FIFA y Electronic Arts, así que es la respuesta para competir con EA Sports FC.

La asociación de futbol formó diversas alianzas con desarrolladores y distribuidores con un objetivo: brillar fuera de la cancha con nuevos juegos y colaboraciones durante la Copa Mundial 2026.

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Mientras Electronic Arts trabaja en el futuro de EA Sports FC, la FIFA ha conseguido múltiples aliados para no quedar opacada en la industria de los videojuegos. FIFA Digital Football es una iniciativa que engloba títulos de diferentes estudios, cada uno con una visión particular del futbol.

El objetivo de la FIFA es ofrecer una oferta variada y continua de entretenimiento a todos los fanáticos que, en los próximos días, disfrutarán la Copa Mundial 2026. El organismo explicó que FIFA Digital Football es una marca donde se unifican acuerdos y colaboraciones, que se traducirán en nuevos videojuegos y contenido especial para títulos de renombre.

El proyecto incluirá títulos muy diferentes para abarcar las siguientes 4 facetas del deporte en los videojuegos:

Acción y simulación: juegos que buscan recrear el futbol real mientras el jugador controla directamente a los futbolistas

Acción sin simulación: juegos de corte arcade

Sin acción, pero con simulación: títulos de gestión donde no juegas los partidos directamente, sino que administras un club o selección

Sin acción y sin simulación: experiencias más casuales, sociales o estratégicas que no buscan reproducir el futbol real

La meta de la FIFA es ofrecer la mayor oferta de videojuegos de futbol y atender a un amplio abanico de potenciales jugadores. De esta forma, busca llegar a los más de 1800 millones de aficionados que buscan nuevas formas de entretenimiento.

FIFA Digital Football es un ecosistema de entretenimieto con títulos de diversos estudios

El juego más destacado de FIFA Digital Football es el próximo título de Delphi Interactive y Netflix. Será un simulador que ofrecerá una experiencia accesible para competir directamente con EA Sports FC y quedarse con los reflectores.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, considera que este proyecto marcará el inicio de “una nueva era en el futbol digital”, así que recomendó a todos los aficionados estar al pendiente de su estreno este verano. Se podrá disfrutar sin costo adicional y de forma exclusiva en Netflix.

Otro proyecto de la iniciativa es FIFA Heroes, que representa la oferta arcade de los juegos de futbol. Leyendas como Diego Armando Maradona​ comparten la cancha con dioses y las mascotas del Mundial en una experiencia divertida que ya está disponible gratis para móviles. También llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch en una fecha por anunciar.

El nuevo FIFA será exclusivo de Netflix Games

FIFA Digital Football también incluye juegos como FIFA Rivals, que debutó el año pasado e importantes colaboraciones, como la de Roblox con la experiencia FIFA Super Soccer. Por último, está el contenido especial para Football Manager, eFootball y Rocket League, populares títulos de SEGA, Konami y Epic Games, respectivamente.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con la FIFA y sus videojuegos de futbol.

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