Anuncian Totopia, un nuevo free to play que mezcla plataformas, minijuegos y simulación social en un solo mundo

Anuncian Totopia, un nuevo free to play que mezcla plataformas, minijuegos y simulación social en un solo mundo

El ambicioso juego gratuito apunta a convertirse en un hub social donde se encontrarán todo tipo de experiencias.

Por Dan Villalobos el 23 de abril de 2026

Algo está cambiando en la forma en que los juegos buscan mantenernos conectados. Ya no basta con competir o explorar; ahora quieren convertirse en espacios donde prácticamente puedas vivir. Justo ahí entra Totopia, un nuevo proyecto que busca mezclar lo mejor de varios géneros en una sola experiencia.

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JNG Studio presentó este título como un party platformer free-to-play que también funciona como un centro social completo. La idea suena grande: un lugar donde puedes jugar, convivir y construir tu propia vida digital sin límites claros.

Un mundo donde puedes hacer prácticamente de todo

En Totopia, los jugadores llegarán a un mundo lleno de posibilidades. Podrás crear tu personaje, interactuar con los llamados Atomons y decidir tu propio camino. Algunas actividades incluyen retos de plataformas, combates contra jefes y hasta tareas relajadas como pescar o construir.

El juego también pone mucho peso en la personalización. Habrá opciones para modificar tu apariencia con estilos llamativos y únicos. La intención es que cada jugador tenga una identidad clara dentro del mundo.

Además, el título ofrecerá más de 100 mapas con distintos modos. Podrás participar en carreras, peleas caóticas o desafíos cooperativos con amigos. Cada escenario buscará ofrecer algo distinto para evitar la repetición.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Mecánicas sociales y estilo de vida digital

Uno de los sistemas más interesantes es Soulsync. Esta mecánica permite vincularte con compañeros para desbloquear habilidades especiales. Esto añade una capa estratégica a los desafíos y competencias.

Por otro lado, el juego también apuesta fuerte por el lado relajado. En Pulse Avenue, una de sus zonas principales, podrás convivir con personajes, mejorar espacios y desarrollar actividades tranquilas. Todo esto apunta a crear un equilibrio entre acción y calma.

La propuesta deja claro que Totopia quiere ser más que un simple party game. Busca convertirse en un espacio donde puedas pasar tiempo con amigos, competir o simplemente desconectarte del ritmo intenso.

Prueba anticipada y lanzamiento

Antes de su estreno oficial, el juego tendrá un playtest llamado “Mic Check”. Esta prueba se llevará a cabo del 7 al 21 de mayo en PC, a través de Steam.

Cabe mencionar que el lanzamiento completo está planeado para el segundo trimestre de 2027. Estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PC, iOS y Android, con soporte multiplataforma desde el inicio.

¿Te interesa un juego que mezcle simulación de vida y party games? ¿Crees que este tipo de experiencias son el futuro del gaming? Cuéntanos en los comentarios.

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