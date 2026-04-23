Anuncian Totopia, un nuevo free to play que mezcla plataformas, minijuegos y simulación social en un solo mundo

El ambicioso juego gratuito apunta a convertirse en un hub social donde se encontrarán todo tipo de experiencias.

Algo está cambiando en la forma en que los juegos buscan mantenernos conectados. Ya no basta con competir o explorar; ahora quieren convertirse en espacios donde prácticamente puedas vivir. Justo ahí entra Totopia, un nuevo proyecto que busca mezclar lo mejor de varios géneros en una sola experiencia.

Te interesa: Este popular juego multijugador no llegará a Xbox Game Pass; desarrollador dice que el servicio de Microsoft es “una espada de doble filo”

JNG Studio presentó este título como un party platformer free-to-play que también funciona como un centro social completo. La idea suena grande: un lugar donde puedes jugar, convivir y construir tu propia vida digital sin límites claros.

Un mundo donde puedes hacer prácticamente de todo

En Totopia, los jugadores llegarán a un mundo lleno de posibilidades. Podrás crear tu personaje, interactuar con los llamados Atomons y decidir tu propio camino. Algunas actividades incluyen retos de plataformas, combates contra jefes y hasta tareas relajadas como pescar o construir.

El juego también pone mucho peso en la personalización. Habrá opciones para modificar tu apariencia con estilos llamativos y únicos. La intención es que cada jugador tenga una identidad clara dentro del mundo.

Además, el título ofrecerá más de 100 mapas con distintos modos. Podrás participar en carreras, peleas caóticas o desafíos cooperativos con amigos. Cada escenario buscará ofrecer algo distinto para evitar la repetición.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Mecánicas sociales y estilo de vida digital

Uno de los sistemas más interesantes es Soulsync. Esta mecánica permite vincularte con compañeros para desbloquear habilidades especiales. Esto añade una capa estratégica a los desafíos y competencias.

Por otro lado, el juego también apuesta fuerte por el lado relajado. En Pulse Avenue, una de sus zonas principales, podrás convivir con personajes, mejorar espacios y desarrollar actividades tranquilas. Todo esto apunta a crear un equilibrio entre acción y calma.

La propuesta deja claro que Totopia quiere ser más que un simple party game. Busca convertirse en un espacio donde puedas pasar tiempo con amigos, competir o simplemente desconectarte del ritmo intenso.

Prueba anticipada y lanzamiento

Antes de su estreno oficial, el juego tendrá un playtest llamado “Mic Check”. Esta prueba se llevará a cabo del 7 al 21 de mayo en PC, a través de Steam.

Cabe mencionar que el lanzamiento completo está planeado para el segundo trimestre de 2027. Estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PC, iOS y Android, con soporte multiplataforma desde el inicio.

¿Te interesa un juego que mezcle simulación de vida y party games? ¿Crees que este tipo de experiencias son el futuro del gaming? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente