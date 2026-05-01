Aseguran que Indiana Jones and Great Circle en Nintendo Switch 2 apunta a 1080p y 30 fps

El esperado juego de acción ya tiene detalles técnicos en la nueva consola de Nintendo.

La llegada de grandes aventuras a Nintendo Switch 2 sigue dando de qué hablar, especialmente cuando se trata de franquicias icónicas. Ahora, uno de los títulos más esperados revela detalles técnicos clave. Se trata de una experiencia pensada para aprovechar el nuevo hardware, pero con ciertos ajustes que vale la pena analizar.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

Machine Games revela objetivos técnicos en Switch 2

El estudio Machine Games compartió nueva información sobre la versión de Indiana Jones and the Great Circle en Nintendo Switch 2. De acuerdo con el equipo, el juego apunta a una resolución de 1080p cuando se juega en modo dock. En portátil, la meta baja a 720p, algo común en este tipo de dispositivos híbridos.

En cuanto al rendimiento, el título busca alcanzar 30 fps de forma estable. Este objetivo sugiere una experiencia cinematográfica, con énfasis en la narrativa y la exploración, más que en la velocidad extrema. Aun así, será importante ver cómo se comporta en distintas situaciones dentro del juego.

Uno de los puntos más interesantes es el uso de DLSS. Esta tecnología permite escalar la imagen para mantener una buena calidad visual sin sacrificar demasiado el rendimiento. Gracias a esto, el equipo busca asegurar que el juego se vea sólido tanto en televisión como en modo portátil.

Sin embargo, también hay compromisos. El estudio confirmó que al menos una zona del juego tendrá una reducción en la cantidad de NPC en pantalla. Este tipo de ajuste es habitual cuando se busca mantener estabilidad en hardware más limitado. Aun así, no debería afectar de forma importante la experiencia general.

Una versión adaptada, pero ambiciosa

Todo indica que Indiana Jones and the Great Circle en Nintendo Switch 2 será una adaptación cuidada. El equipo parece haber encontrado un equilibrio entre calidad visual y rendimiento. Aunque existen recortes, la propuesta sigue siendo ambiciosa para una consola híbrida.

Este tipo de versiones siempre generan debate entre jugadores. Algunos priorizan gráficos, mientras que otros valoran la posibilidad de jugar en cualquier lugar. Aquí, Nintendo Switch 2 busca ofrecer lo mejor de ambos mundos dentro de sus capacidades.

Ahora queda esperar pruebas reales y comparativas para conocer el resultado final. La promesa está sobre la mesa, pero la ejecución será clave para convencer a los fans.

¿Te parece suficiente jugar a 30 fps en Nintendo Switch 2 o esperabas más rendimiento? ¿Crees que los recortes como menos NPC afectan la experiencia en este tipo de juegos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente