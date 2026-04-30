Gratis: jugadores de PC pueden conseguir sin costo 3 títulos clásicos y muy nostálgicos, ¿cómo y dónde reclamar los regalos?

Como parte de su programa de preservación, GOG permitirá a los usuarios reclamar de forma gratuita algunos juegos retro

Cada semana debutan un sinfín de nuevos títulos, así que es difícil seguir el ritmo de los nuevos lanzamientos. Pero claro, siempre vale la pena mirar atrás y recordar los videojuegos que pavimentaron el camino. Precisamente, ahora los jugadores de PC pueden conseguir gratis un total de 3 títulos clásicos que apelan a la nostalgia.

La polémica que giró alrededor del sistema DRM de PlayStation recordó una vez más la importancia de la preservación en la industria del gaming. GOG, la plataforma de distribución digital de Michał Kiciński, aporta su granito de arena a la causa con sus iniciativas que pretenden rescatar títulos antiguos.

Ahora, 3 videojuegos polacos olvidados en el tiempo volvieron a estar disponibles gracias a estos esfuerzos. La mejor parte es que los jugadores de PC pueden conseguirlos sin costo alguno, pero la oferta de tiempo limitado finalizará en pocos días.

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GOG regala 3 juegos clásicos para PC

Una vez más, recalcamos que los videojuegos en cuestión son muy antiguos e incluso algunos tienen más de 3 décadas sobre sus espaldas. Si bien un sector del público no tiene interés en títulos retro, estamos seguros de que los entusiastas de las experiencias clásicas estarán muy contentos con los regalos.

Hay un par de consideraciones. Lo primero que vale la pena destacar es que los juegos clásicos que forman parte de esta promoción fueron desarrollados por XLanD Computer Games, un estudio polaco que cerró sus puertas hace muchos años.

Por otra parte, estos lanzamientos son exclusivos de GOG, lo que significa que es imposible conseguirlos en Steam y la Epic Games Store. Así pues, vale la pena aprovechar la oportunidad para conseguirlos gratis en la otrora plataforma propiedad de CD Projekt RED.

The Adventures of Robbo, Heartlight y Electro Man están disponibles gratis en PC a través de GOG

Ahora bien, ¿cuáles son los juegos que se pueden conseguir sin costo alguno por tiempo limitado en PC? Los títulos son: The Adventures of Robbo, Heartlight y Electro Man. Los jugadores podrán conseguirlos y conservarlos para siempre sin gastar un centavo a partir de ahora y hasta el próximo 8 de mayo de 2026.

Para canjear estos juegos, sólo se necesita tener una cuenta activa en GOG, visitar esta página y seleccionar el juego que se desea reclamar.

¿Qué ofrecen Robbo, Heartlight y Electro Man?

El primer juego que está disponible gratis es Robbo, que debutó originalmente en 1989 en su natal Polonia. En este título, los jugadores controlan un robot a través de 56 planetas con diseño de laberinto. El objetivo final es recolectar los tornillos que están dispersos en cada nivel y salir a través de una cápsula.

Los jugadores de PC podrán conseguir la versión original a través de GOG, así como la edición que llegó a Estados Unidos y otros mercados bajo el nombre de The Adventures of Robbo. Aunque en esencia son el mismo juego, hay una diferencia clave: el relanzamiento cuenta con gráficos mejorados y niveles adicionales.

El segundo juego que tiene 100% de descuento y está gratis en la plataforma es Heartlight, un juego de acertijos que vio la luz originalmente en 1990. En esta aventura de fantasía, la misión es ayudar a un elfo a recolectar todos los corazones y llegar a la salida de cada nivel.

Robbo y otros 2 juegos clásicos están disponibles sin costo en GOG

Por último, el tercer juego que está disponible sin costo en GOG es Electro Man, una aventura de plataformas que debutó en exclusiva para MS-DOS. Aquí, el protagonista es Jacek, un ciborg que busca vengarse de los alienígenas que atacaron una estación espacial habitada por humanos.

Pero cuéntanos, ¿te animarás a darle una oportunidad a alguno de estos títulos retro? ¿Cuál es el que más llamó tu atención? Déjanos leerte en los comentarios.

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