Director de Resident Evil se adelanta a las críticas negativas y explica por qué no adaptará la historia de Leon S. Kennedy en la película: “los juegos ya lo hacen muy bien”

El reconocido cineasta Zach Cregger enfatiza que la película live-action de Capcom estará llena de easter eggs y referencias a los juegos

Las adaptaciones de videojuegos viven uno de sus mejores momentos, pero el éxito no está garantizado. Y es que por cada nueva película o serie que cumple con las expectativas, hay otra que recibe críticas muy negativas o es un fracaso comercial. Los fanáticos de Resident Evil están cautelosos y temen lo peor de la próxima cinta live-action.

Tras una larga espera, Sony finalmente compartió el primer teaser oficial de la película inspirada en los juegos de Capcom. El director Zach Cregger, quien el año pasado conquistó al mundo con la aclamada Weapons, compartió detalles adicionales sobre su próximo proyecto.

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¿Por qué la película de Resident Evil ignorará a Leon S. Kennedy?

En una entrevista reciente con el medio Polygon que se publicó poco después del primer adelanto oficial de la cinta, el cineasta estadounidense explicó que su película presentará una historia totalmente original que se desarrolla de forma paralela a los eventos de Resident Evil 2.

Además, Zach Cregger enfatizó que desea alejarse de la aventura de Leon S. Kennedy porque considera que “eso es lo más respetuoso que podría hacer”. En otra charla para el blog oficial de PlayStation, el director profundizó en detalles y explicó por qué decidió no adaptar la historia del juego de Capcom.

“Para mí, contar la historia de Leon sería una tarea imposible porque los juegos ya lo hacen muy bien. Sería redundante y, en definitiva, decepcionante. Así que prefiero celebrar todo lo que me encanta de los juegos al contar la historia que podría existir al margen de uno de ellos”, comentó el creativo.

La película de Resident Evil protagonizada por Austin Abrams se ambienta durante los eventos de la segunda entrega, pero presenta una historia original

La película live-action de Resident Evil se enfocará en Bryan, un personaje totalmente original interpretado por Austin Abrams que tiene que la misión de ir del punto A al punto B. La idea es que el protagonista recorra diferentes entornos a medida que la acción aumenta.

“Quería contar una historia que pudiera transcurrir en el mundo de Resident Evil, pero que no fuera una historia que los juegos ya hubieran contado. Para mí, narrar la historia de Leon será una pérdida de tiempo (…) Así que el mundo de Resident Evil 2 es más o menos donde se desarrolla la historia, aunque hice algunos pequeños cambios por licencia dramática”.

La adaptación tendrá muchas referencias al juego de Capcom

Al dar un vistazo por la sección de comentarios del trailer en YouTube y redes sociales, es posible observar opiniones divididas. Mientras que algunos fanáticos se muestran optimistas y creen que el director de Barbarian y Weapons hará justicia a la franquicia, otros son pesimistas y criticaron el hecho de que el filme no adaptará fielmente los juegos.

La cinta llegará a los cines en septiembre de este año, así que aún faltan algunos meses para descubrir si cumple con las expectativas o si, por el contrario, recibe muchas críticas negativas por parte de los expertos en cine y seguidores de la serie.

Aunque la película de Resident Evil se alejará de las historias de Leon S. Kennedy y otros personajes icónicos de la franquicia, el cineasta Zach Cregger prometió durante la entrevista con PlayStation que la cinta tendrá muchas referencias a los videojuegos.

El director Zach Cregger promete que la adaptación live-action tendrá muchos easter eggs y referencias a los juegos

“Sí, hay muchos guiños a los juegos, y eso va más allá de cosas como la progresión de armas y la gestión de recursos. Resident Evil 4 es probablemente el juego que más he jugado, así que tomé muchos objetos curativos, los imité a la perfección y los incluí en la película. No quiero revelar demasiado, pues los jugadores lo verán y reconocerán. Pero hay muchos detalles visuales y temáticos; sin duda, hay muchas referencias”.

El director deja claro que desea ser fiel a las mecánicas de la obra original y aseguró que “fue un reto muy divertido intentar escribir un videojuego como si fuera una película”. Además, señala que uno de sus objetivos fue capturar el sentimiento de progresión de los videojuegos, donde “desbloqueas nuevas áreas, luego bajas al estacionamiento y después vas a otros lugares”.

Resident Evil llegará a los cines del mundo el próximo 18 de septiembre.

Pero cuéntanos, ¿le tienes fe a este proyecto? ¿Crees que fue un error alejarse de la historia de Leon S. Kennedy? Déjanos leerte en los comentarios.

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