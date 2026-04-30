Intergalactic: The Heretic Prophet mostrará “un lado diferente de Naughty Dog” y será algo especial para los fans de PlayStation, asegura Tati Gabrielle

Gracias a The Last of Us y Uncharted, Naughty Dog se consolidó como uno de los estudios más prestigiosos de PlayStation. La compañía, en manos de Neil Druckmann, trabaja actualmente en Intergalactic: The Heretic Prophet, su nueva IP original en bastantes años. Tati Gabrielle, actriz que protagonizará el proyecto, confía plenamente en el talento de la compañía.

Durante una entrevista reciente, la intérprete de Jordan A. Mun habló de por qué Intergalactic: The Heretic Prophet será un juego muy importante para los fans de PlayStation. Reafirmó su entusiasmo por el proyecto, ya que está convencida de que mostrará “un lado diferente de Naughty Dog”.

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Tati Gabrielle comparte su entusiasmo por Intergalactic: The Heretic Prophet

Tati Gabrielle no es ajena a la industria de los videojuegos, pues ha trabajado en varias adaptaciones para el cine y la televisión. La actriz interpretó a Nora Harris en la segunda temporada de The Last of Us. Los jugadores también podrán verla muy pronto en la pantalla grande, pues dio vida aJade en Mortal Kombat 2.

Durante una reciente entrevista sobre la secuela, Tati Gabrielle no pudo evitar hablar sobre Intergalactic: The Heretic Prophet. En el juego será una peligrosa cazarrecompensas que viaja por el espacio en una misión que aún es un misterio. En la charla con IGN (vía Eurogamer), aseguró que el próximo exclusivo de PlayStation mostrará una faceta diferente de Naughty Dog.

Sus declaraciones dejaron más preguntas que respuestas, pues no profundizó mucho en lo que ofrecerá Intergalactic: The Heretic Prophet. Sin embargo, dejó claro que los jugadores deben estar pendientes del proyecto, pues será algo muy emocionante. Sugirió que Naughty Dog irá más allá de sus límites en el desarrollo del juego.

“Me emociona interpretarme a mí misma. Creo que es una faceta muy diferente de Naughty Dog que va a entusiasmar mucho al público. Incluso se ha desafiado a sí mismo en cuanto a la construcción del mundo”.

La actriz defendió el juego de Naughty Dog de las críticas

Al igual que otros juegos del estudio, Intergalactic: The Heretic Prophet generó un fuerte debate con su revelación. Algunos jugadores quedaron sorprendidos con su temática espacial y su genial aspecto. Por el contrario, otra parte de la comunidad criticó duramente el proyecto por ser supuestamente “progre” y “woke”.

Tati Gabrielle respondió a las críticas con una imagen donde se ve a su personaje tomar un té hecho de “lágrimas de incels” con “masculinidad frágil”. Posteriormente, afirmó que los detractores del proyecto se arrepentirán de sus palabras, pues Intergalactic: The Heretic Prophet será tan genial que, incluso, les fascinará a los haters.

En algunas otras publicación ha demostrado su agradecimiento con Naughty Dog por darle otra oportunidad luego de la serie live-action de The Last of Us. Tati Gabrielle no será la única celebridad en la producción, pues Tony Dalton, actor mexicano, también tendrá un rol protagónico.

El nuevo juego de Naughty Dog ha dividido las opiniones

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Intergalactic: The Heretic Prophet.

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