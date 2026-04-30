Gratis: la Epic Games Store te regala un juego muy querido por los fans de Harry Potter y ya lo puedes descargar en tu PC

El título estará disponible durante el fin de semana.

Estamos iniciando un nuevo jueves y hay una entrega completamente gratuita en la Epic Games Store que está esperando que vayas por ella. Te invitamos a que sigas leyendo para descubrir lo que tienes que hacer para reclamar el juego que ya está disponible.

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En esta ocasión, la Epic Games Store está regalando la copia de Hogwarts Legacy, entrega que ofrece bastante y que seguramente te hará pasar un buen rato en tu PC.

¿Cómo conseguir el título gratuito?

Haz clic en este enlace para reclamar Hogwarts Legacy .

. Da clic en el botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Aparecerá una pantalla con la información de la compra; en este caso, sin costo

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Cabe mencionar que la entrega estará disponible gratis hasta las 9:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 3 de mayo.

¿Qué es Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy es un videojuego de rol y acción en mundo abierto ambientado en el universo mágico de Harry Potter, pero situado en el siglo XIX. En él creas tu propio estudiante de Hogwarts, eliges tu casa y vives una historia original donde descubres un misterio relacionado con una antigua magia que amenaza el mundo mágico.

El juego te permite explorar libremente lugares icónicos como Hogwarts, Hogsmeade o el Bosque Prohibido, asistir a clases, aprender hechizos, preparar pociones y enfrentarte a enemigos. A medida que avanzas, mejoras tus habilidades y defines tu estilo de juego, creando tu propia aventura dentro de este universo.

Te invitamos a seguir pendiente en nuestros diferentes canales para ver más ofertas y promociones relacionadas con el mundo de los videojuegos.

¿Le darás una oportunidad a este juego? Cuéntanos en los comentarios.

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