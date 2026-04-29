Assassin’s Creed IV: Black Flag repunta en Steam con cientos de jugadores tras el anuncio oficial del remake

¿Cuál es el mejor Assassin’s Creed? Es una pregunta subjetiva, y es fácil asegurar que cada fanático tendrá su entrega favorita, pero también es innegable que hay títulos que ocupan un lugar especial en el corazón de los jugadores. Sin duda, Black Flag es uno de los proyectos más queridos por la comunidad. Los fans […]

¿Cuál es el mejor Assassin’s Creed? Es una pregunta subjetiva, y es fácil asegurar que cada fanático tendrá su entrega favorita, pero también es innegable que hay títulos que ocupan un lugar especial en el corazón de los jugadores. Sin duda, Black Flag es uno de los proyectos más queridos por la comunidad.

Los fans de Edward Kenway están de fiesta, pues Ubisoft finalmente confirmó que un remake está próximo a llegar a las tiendas. Aunque el lanzamiento está muy cerca y sólo deberemos esperar un par de meses más para conocer las novedades de esta nueva versión, muchos jugadores decidieron regresar a la aventura original.

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Assassin’s Creed IV: Black Flag supera los 3000 jugadores concurrentes en Steam

La cuarta entrega numérica de la saga debutó oficialmente en 2013, hace más de 10 años. Rápidamente se convirtió en uno de los lanzamientos más queridos por los jugadores por su enfoque en las batallas navales y su narrativa que se aleja del tono de los títulos anteriores.

En aquel entonces, Assassin’s Creed IV: Black Flag consiguió un récord nada despreciable de 16,049 usuarios concurrentes en Steam. Aunque es una aventura single-player que perdió cientos de jugadores con el paso de los años, siempre mantuvo una base de usuarios activos muy sólida.

Y tras la revelación oficial de la versión Resynced, el videojuego de Ubisoft resurgió de las cenizas y alcanzó su segunda mejor cifra en casi 6 años.

Según datos de SteamDB, la entrega original de Assassin’s Creed IV: Black Flag alcanzó un pico máximo de 3586 jugadores simultáneos en la plataforma de Valve durante el lunes 20 de abril de 2026. Es fácil asumir que ese incremento se debió al entusiasmo que se forjó después del anuncio oficial del remake.

Assassin’s Creed IV: Black Flag vivió su mejor momento en años en Steam tras el anuncio del remake

Aunque es una cifra pequeña en comparación con los números que ostentan los títulos más jugados de la tienda, siempre llama la atención cuando un juego con más de una década de antigüedad experimenta un repunte de popularidad. También es digno de mencionar que estuvo muy cerca de superar su récord de los últimos 6 años.

Assassin’s Creed IV: Black Flag se quedó a sólo 8 personas de alcanzar el récord de 3594 personas que se consiguió en febrero de 2024. De haber superado esa cifra, ahora podría presumir su pico más alto desde octubre de 2020. Debido a que la versión mejorada debutará hasta verano, aún hay tiempo para que más jugadores se animen a regresar a la entrega original.

Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced luce increíble y ya tiene fecha de lanzamiento

Tras mucha especulación, Ubisoft finalmente levantó el telón y compartió los primeros detalles del remake de la cuarta entrega el pasado jueves 23 de abril. Durante la presentación, la compañía mostró algunas secuencias que permiten observar las mejoras gráficas que tendrá este relanzamiento.

Los franceses también hicieron hincapié en que el remake, bautizado como Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced, hará ajustes en el sistema de combate y en las mecánicas de parkour. De igual forma, los fanáticos también deben esperar contenido totalmente inédito que promete expandir la aventura original.

Esta nueva versión del clásico título de Ubisoft debutará el próximo 9 de julio de 2026 para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC.

Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced debutará para consolas y PC durante el verano

Pero cuéntanos, ¿eres uno de los fanáticos que regresó al juego de 2013 tras el anuncio del remake? Déjanos leerte en los comentarios.

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