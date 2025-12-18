Assassin’s Creed Shadows ya recibió una actualización en Nintendo Switch 2 para mejorar su rendimiento

Ubisoft lanzó un parche clave que reduce crashes, ajusta la densidad de multitudes y mejora la nitidez en modo portátil.

Durante las últimas semanas, varios jugadores reportaron fallos técnicos al explorar el Japón feudal en Nintendo Switch 2. Ubisoft prometió una solución y, finalmente, el parche ya está disponible. La actualización llega con ajustes pensados para estabilizar la experiencia, priorizando el rendimiento sin sacrificar demasiado el apartado visual.

Aunque no se trata de contenido nuevo, el impacto es inmediato. Usuarios que ya probaron el parche señalan una reducción notable de crasheos, uno de los problemas más frecuentes desde el lanzamiento. El objetivo es claro: mantener sesiones estables y evitar interrupciones durante misiones largas o exploración libre.

¿Qué mejoró el parche para el juego de Nintendo Switch 2?

Uno de los cambios más comentados es la reducción en la densidad de multitudes en algunas ciudades. Esta decisión busca evitar caídas de framerate por debajo de 30 fps. En la práctica, el juego se siente más consistente, especialmente en zonas urbanas con muchos NPC en pantalla.

El ajuste puede notarse visualmente, pero parece un compromiso razonable. Assassin’s Creed Shadows sigue viéndose sólido, y la prioridad ahora es que la acción fluya sin tirones. Para muchos jugadores, estabilidad siempre será mejor que escenarios saturados con rendimiento irregular.

Otro punto importante es la mejora de la nitidez al jugar en modo portátil, y ya varios usuarios reportaron que la imagen luce menos borrosa. Esto sugiere ajustes en la resolución dinámica o en los filtros de escalado.

En una consola híbrida como Nintendo Switch 2, estos detalles importan mucho. Jugar en portátil es una parte central de la experiencia. Cualquier mejora visual se agradece, sobre todo en un título con escenarios detallados y mucha carga artística.

Ubisoft pone atención a esta versión del juego

Este parche demuestra que Ubisoft sigue comprometido con optimizar Assassin’s Creed Shadows en Nintendo Switch 2. El lanzamiento fue ambicioso, pero no estuvo libre de tropiezos técnicos. Actualizaciones como esta son clave para mantener a la comunidad satisfecha a largo plazo.

Habrá que ver si futuros parches afinan aún más el rendimiento o recuperan elementos visuales ajustados. Por ahora, el juego se siente más estable y cómodo de jugar, tanto en dock como en portátil.

¿Ya probaste la actualización en Nintendo Switch 2? ¿Notaste menos crasheos o mejoras visuales claras en portátil? Cuéntanos en los comentarios.

