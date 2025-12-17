Forza Motorsport dejará de recibir nuevo contenido luego de los despidos en Turn 10 Studios, ¿es el fin de la franquicia de Xbox?

El futuro de Forza Motorsport es más incierto que nunca. A mediados de año, Turn 10 Studios sufrió importantes despidos y surgieron reportes sobre la cancelación de la franquicia. Algunos meses después, el estudio de Xbox anunció unas cuantas novedades para el simulador de carreras; sin embargo, eso no mejoró el panorama. De hecho, Turn 10 Studios confirmó esta mañana que Forza Motorsport dejará de recibir nuevo contenido.

Por medio de un comunicado, sus desarrolladores confirmaron que el juego ya no recibirá actualizaciones con añadidos o mejoras. Lo que queda de Turn 10 Studios se enfocará en ayudar en la creación de Forza Horizon 6, nueva entrega que se ambientará en Japón y que debutará en algún momento de 2026.

Lo preocupante para muchos es que Turn 10 Studios no compartió detalles sobre el futuro de Forza Motorsport. Ante esto, los fans temen que la franquicia de Xbox en realidad haya llegado a su fin tras su más reciente entrega para Xbox Series X|S y PC.

Forza Motorsport dejará de recibir actualizaciones, ¿qué pasará con el juego?

Para nadie es un secreto que Forza Motorsport perdió impulso y parte de su popularidad debido al éxito rotundo de Forza Horizon, que apuesta por una experiencia más accesible y relajada del automovilismo. Su futuro se volvió todavía más incierto luego de los despidos en Turn 10 Studios que, de acuerdo con los reportes, perdió alrededor de 120 desarrolladores.

Uno de los creativos afectados aseguró algo alarmante: Xbox cerró la división de Turn 10 Studios dedicada a Forza Motorsport. Ante esto, se empezó a especular sobre el fin de la franquicia, algo que la división de juegos de Microsoft negó. Sin embargo, la entrega más reciente de la franquicia perderá ahora todo su soporte.

Forza Motorsport dejará de recibir nuevo contenido

Por medio de un comunicado, Turn 10 Studios hizo un repaso por el contenido más destacado que recibió Forza Motorsport durante 2025. También adelanta algunas de las competencias que los jugadores podrán disfrutar a principios de 2026. La cuestión es que también hay malas noticias, pues el juego ya no recibirá actualizaciones con más contenido o mejoras.

“A medida que nuestro equipo cambia su enfoque hacia brindar la mejor experiencia posible con Forza Horizon 6 en 2026, no planeamos introducir nuevos autos, pistas, características o correcciones de errores regulares para Forza Motorsport“.

Los jugadores podrán seguir disfrutando el juego sin problemas hasta nuevo aviso, pues Xbox mantendrá los servidores activos. Turn 10 Studios sólo reintroducirá los Tours más destacados y los coches que se lanzaron anteriormente como recompensas. También habrá eventos y competencias especiales, pero no será nuevo contenido.

El juego seguirá activo hasta nuevo aviso

¿Xbox cancelará la franquicia?

Los fanáticos de Forza Motorsport están preocupados, pues en el comunicado reciente no se habla del futuro de la franquicia. Para mucho, esto refuerza las teorías de que Xbox decidió cancelar la franquicia para enfocarse sólo en Forza Horizon. Por su lado, Xbox no comentó a profundidad la más reciente oleada de despidos de Turn 10 Studio, lo que generó aún más incertidumbre.

Phil Spencer, jefe de Microsoft Gaming, habló brevemente sobre la situación en octubre. Sugirió que la saga sólo se tomaría un descanso para darle al estudio un respiro. También dio a entender que hay prioridades que atender, en clara referencia a Forza Horizon 6.

“En cuanto a Forza Motorsport, a veces tenemos que centrarnos en juegos que se lanzarán antes. Y también entiendo que mucha gente reaccionó cuando se redujo el tamaño de Turn 10 Studios. En lo que a nosotros respecta, hay muchos juegos que nos gustaría apoyar con cuidado, y a veces le damos al equipo de desarrollo un poco más de tiempo para que no sigan estancados”.

Por ahora, la prioridad de Xbox es Forza Horizon 6

Por ahora, no está claro qué sucederá con la franquicia de automovilismo, que nació en 2005. Seguramente, Xbox aclarará su futuro una vez que Forza Horizon 6 esté disponible.

