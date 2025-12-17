PlayStation recibe uno de los exclusivos más infravalorados de Xbox en consolas: el título de 2025 tiene 87 en Metacritic y ya está disponible para PS5

El videojuego debutó para las consolas de Microsoft en enero de este año y fue un estreno de día 1 en Xbox Game Pass

Cuando pensamos en exclusivos, lo primero que llega a nuestra mente son los grandes juegos first-party; sin embargo, también hay multitud de experiencias de terceros que sólo están disponibles en una plataforma por acuerdos comerciales, prioridades en el desarrollo u otros motivos. Sea cual sea la razón, los fans de PlayStation deben saber que ya pueden comprar uno de los exclusivos de Xbox más infravalorados de 2025.

La exclusividad siempre fue un tema controvertido, pero en años y meses recientes ganó otro matiz después de que Microsoft dio un giro de 180° y empezó a llevar sus franquicias a los ecosistemas de la competencia. Por supuesto, también hemos visto numerosos títulos third-party dar el salto a nuevas consolas.

Precisamente, un antiguo estreno de día 1 de Xbox Game Pass ya está disponible para su compra en la tienda de PlayStation 5. Este lanzamiento tuvo lugar después de un inesperado retraso que movió la fecha de estreno un par de días.

Lonely Mountains: Snow Riders llega a PS5

Aquellos que todavía no unen los puntos, deben saber que nos referimos a Lonely Mountains: Snow Riders, un juego deportivo que permite esquiar en hermosas montañas nevadas. A pesar de su aspecto visual minimalista, se trata de uno de los lanzamientos destacados de 2025.

Este proyecto de Megagon Industries debutó originalmente el pasado 21 de enero de 2025 para PC y Xbox, por lo que las plataformas de Microsoft eran el único lugar para jugarlo en consolas. Eso acaba de cambiar, pues un port para PlayStation 5 debutó a inicios de esta semana.

Lonely Mountains: Snow Riders aterrizó en la PS Store de PS5 el pasado 15 de diciembre, y los jugadores interesados ya pueden adquirirlo a cambio de $24.99 USD. La Supporter Edition, que incluye una chamarra de piloto, un traje retro y otros artículos cosméticos, es ligeramente más cara y está disponible por $28.49 USD. Este paquete adicional también se vende por separado con un precio de $7.99 USD.

Tras casi un año de exclusividad con las consolas de Xbox, Lonely Mountains: Snow Riders por fin llegó a PlayStation

Ya que mencionamos contenido extra, el primer DLC bautizado Highlands, que debutó originalmente en Xbox a finales de octubre, también se lanzó para PlayStation 5 junto al port de la consola de Sony. La expansión agrega recompensas inéditas, más desafíos y nueva montaña llamada Ben Fiadhein, que incluye 4 senderos de 2 pistas cada uno.

El lanzamiento para la plataforma de Sony estaba previsto para el 3 de diciembre, pero Megagon Industries movió la fecha de lanzamiento por un “error de última hora”; al final, el debut tuvo lugar el 15 de diciembre.

Uno de los exclusivos de Xbox más infravalorados de 2025 ya está disponible para PlayStation

Como su nombre indica, Snow Riders es una nueva entrega de la franquicia Lonely Mountains, cuyo título original debutó con una buena recepción en 2020. Esta secuela sustituye el ciclismo por el esquí, así que los jugadores pueden esperar ambientes llenos de nieve en lugar de terrenos rocosos bañados en arena.

En este videojuego de Megagon Industries, podemos recorrer hermosas montañas y deslizarnos a través de senderos mientras realizamos toda clase de trucos y saltos espectaculares. Una de sus principales novedades es la introducción de un modo online, que permite que hasta 8 jugadores participen en las actividades deportivas.

Lonely Mountains: Snow Riders fue un estreno de día 1 en Xbox Game Pass, lo que permitió que muchos jugadores le dieran una oportunidad. Esta experiencia consiguió una calificación promedio de 87 en Metacritic y en este momento tiene reseñas muy positivas en Steam, así que los jugadores de PlayStation 5 deberían tenerla en el radar.

El port para PS5 de Lonely Mountains: Snow Riders recibió un parche para solucionar algunos problemas técnicos

Pero cuéntanos, ¿recomiendas este antiguo exclusivo de Xbox? Déjanos leerte en los comentarios.

