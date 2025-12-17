Gratis: interesante RPG medieval posee 100% de descuento en Steam, pero tienes menos de 24 horas para conseguirlo sin costo

El videojuego desarrollado por Juvty Worlds está disponible sin cargo alguno en PC gracias a una promoción de tiempo limitado

Estamos en la temporada navideña, así que es probable que algunas personas estén de vacaciones y tengan mucho tiempo libre para dedicarle a los videojuegos. Para todos aquellos que buscan una nueva experiencia para explorar, les gustará saber que, por tiempo limitado, tendrán la oportunidad de conseguir totalmente gratis un interesante RPG.

Hay muchas razones por la que un desarrollador decide regalar su proyecto: desde celebrar un aniversario hasta intentar subir el número de jugadores. Sea cual sea el motivo, siempre se agradece tener la oportunidad de ampliar la biblioteca digital sin gastar un centavo.

Actualmente, los usuarios con una cuenta activa de Steam pueden reclamar sin costo alguno un videojuego de rol ambientado en un mundo medieval con elementos de fantasía. Esta promoción ya está activa, pero finalizará en menos de 24 horas.

Wild Terra 2: New Lands está disponible completamente gratis en Steam

El título al que nos referimos es, nada más y nada menos, que Wild Terra 2: New Lands, un MMORPG que promete ofrecer una experiencia inmersiva que impulse el espíritu aventurero. Este proyecto debutó en 2022 y pasó relativamente desapercibido, aunque con el paso de los años logró construir una comunidad saludable a su alrededor.

Aquellos que tengan curiosidad y busquen una propuesta de rol para pasar estas vacaciones, deben tener este videojuego de Juvty Worlds en su mira.

Gracias a una promoción de tiempo limitado, Wild Terra 2: New Lands tiene 100% de descuento y actualmente está disponible gratis en Steam, sin restricciones ni requisitos. Los jugadores que aprovechen esta oferta podrán ahorrarse $39.99 USD y conseguir este título por el costo mínimo de $0.00 USD.

Wild Terra 2: New Lands tendrá 100% de descuento y estará disponible gratis en Steam hasta el 18 de diciembre de 2025

Eso sí, las personas interesadas deben actuar con rapidez debido a que el RPG medieval sólo estará disponible sin cargo alguno hasta el jueves 18 de diciembre de 2025. Aquellos que lo reclamen antes de la fecha límite, podrán conservarlo para siempre en su librería digital de PC.

Vale la pena recalcar que los jugadores únicamente podrán acceder gratis a la experiencia base como parte de esta promoción, así que los fanáticos que deseen probar el contenido descargable, como el reciente DLC Cultist Pack, deberán comprarlo por separado a cambio de dinero real.

Un RPG gratuito con ideas interesantes

Wild Terra 2: New Lands debutó con reseñas mixtas en PC debido a que los jugadores se quejaron del sistema de combate, la monetización que impulsa el pay-to-win y algunos problemas de optimización. Las opiniones más recientes son un poco más positivas, pues parece que los desarrolladores mejoraron la progresión y el equilibrio.

En este RPG medieval, los jugadores tienen la oportunidad de asumir el rol de un herrero, pescador, alquimista, panadero, constructor y mucho más. También será posible unirse a grupos y gremios para adentrarse en mazmorras y vencer a los jefes gigantescos que resguardan los finales de los niveles.

Aunque Wild Terra 2: New Lands tiene un fuerte enfoque en los apartados multijugador y las actividades PvP y PvE, es una aventura que también se puede disfrutar en solitario. Si bien está lejos de ser el mejor RPG del mercado, vale la pena darle una oportunidad y descargarlo gratis en PC mientras aún sea posible.

En este RPG de PC, no hay clases preseleccionadas y los fanáticos pueden conseguir toda clase de habilidades

Esta promoción de tiempo limitado coincide con el lanzamiento de un nuevo servidor y un evento de Navidad. Además, los desarrolladores acaban de confirmar que más de 2 millones de jugadores descargaron el título en 24 horas gracias a esta oferta.

Pero cuéntanos, ¿te llamó la atención este título de rol? Déjanos leerte en los comentarios.

