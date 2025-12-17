La FIFA y Netflix anuncian un juego para la Copa Mundial de Futbol: será exclusivo del servicio de streaming y se podrá disfrutar sin costo adicional

La FIFA prepara varios videojuegos para darle la bienvenida a la Copa Mundial de Futbol 2026. Esta mañana, la Federación Internacional de Futbol Asociación​ reveló una alianza con Netflix para la distribución de uno de sus nuevos títulos deportivos, que promete llevar toda la emoción del evento competitivo a la palma de millones de jugadores.

El título en cuestión —que aún no tiene nombre— es desarrollado por Delphi Interactive, estudio que ofrecerá una experiencia accesible que será fácil de aprender y dominar. La FIFA aprovechará el alcance de Netflix Games para que todos los fanáticos del deporte pueden disfrutar una nueva experiencia interactiva por medio de su suscripción al servicio de streaming.

Entérate: Uno de los mejores juegos del año dejará de ser exclusivo de PS5 y llegará a las consolas de Nintendo muy pronto: ¿cuándo debutará Dispatch en Switch 2 y Switch?

FIFA y Netflix unen fuerzas con un nuevo juego de la Copa Mundial de Futbol

Por medio de un comunicado, la FIFA y Netflix Games anunciaron un nuevo juego deportivo por motivos de la Copa Mundial de Futbol 2026. Delphi Interactive se encargará del desarrollo y colaborará con Netflix para la distribución. El título permitirá a los fans del futbol “vivir la emoción y el drama del torneo en su forma más pura y divertida”.

El juego será una experiencia accesible para todo tipo de jugadores, sin importar si están familiarizados con los simuladores de futbol. Delphi Interactive promete que la jugabilidad será muy sencilla de aprender y “emocionante de dominar”. El estudio señaló que su meta es desarrollar “el juego de futbol más divertido, accesible y global jamás creado”. El nuevo título de la FIFA se podrá jugar en solitario o con amigos gracias a su modo online.

“Junto con FIFA y Netflix Games, Delphi está creando un juego a la altura del deporte rey: un juego que cualquier persona, en cualquier lugar, puede disfrutar y sentir al instante la magia del futbol”.

El próximo juego de la FIFA será exclusivo de Netflix

Netflix presumió que sólo se requerirá una suscripción a su servicio y un teléfono para disfrutar el nuevo título deportivo. Alain Tascan, presidente de Netflix Games, destacó la importancia de esta alianza con la FIFA, que le permitirá a su compañía ser parte de uno de los eventos más importantes del próximo año.

“La Copa Mundial de la FIFA será el evento cultural de 2026, y ahora los aficionados podrán celebrar su afición llevando el futbol directamente a sus salas de esta. Queremos devolver el futbol a sus raíces con algo que todos puedan jugar con solo pulsar un botón”.

¿Cuándo estará disponible el título y cómo disfrutarlo?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que Netflix Games y Delphi Interactive son los socios ideales para llevar la Copa Mundial de la FIFA 2026 a millones de videojugadores. Afirmó que el proyecto marcará el inicio de “una nueva era en el futbol digital”.

El título estará disponible en exclusiva y sin costo adicional para todos los miembros de Netflix. Por ahora, no hay una fecha exacta para su estreno, pero sabemos que estará disponible en el próximo verano. Bastará con tener una suscripción activa al servicio de streaming para acceder a Netflix Games, una atractiva colección de título que recibirá la nueva propuesta de la FIFA.

“Esta importante colaboración es un hito clave en el compromiso de la FIFA con la innovación en el mundo de los videojuegos de futbol, ​​que aspira a llegar a miles de millones de aficionados al futbol de todas las edades en todo el mundo y redefinirá el concepto mismo de los juegos de simulación. Nuestro juego reinventado marca el comienzo de una nueva era en el futbol digital”.

Gianni Infantino celebró la alianza entre la FIFA y Netflix

Te interesa: Forza Motorsport dejará de recibir nuevo contenido luego de los despidos en Turn 10 Studios, ¿es el fin de la franquicia de Xbox?

La FIFA prepara otras sorpresas para la Copa Mundial de Futbol 2026

El proyecto con Netflix no será el único juego que la FIFA lanzará por motivos de la Copa Mundial de Futbol 2026. Hace unos meses, también anunció FIFA Heroes, un título creado en asociación con Enver Studio y Solace. Es un juego deportivo de corte arcade, que ofrecerá partidas entre equipos de 5 jugadores.

Zayu, Maple y Clutch, mascotas de México, Canadá y Estados Unidos para el mundial, estarán presentes en FIFA Heroes como personajes jugables. Además, sabemos que el título reunirá “personajes de ficción favoritos de películas y shows de la televisión“.

FIFA Heroes es otro de los juegos que acompañará a la Copa Mundial de Futbol 2026

Por si fuera poco, la FIFA apostará por Football Manager. La franquicia de SEGA tendrá contenido de la federación de futbol. Gracias a esta alianza, Football Manager 26 ofrecerá la Copa Mundial de la FIFA, la Copa Mundial Femenina y el Mundial de Clubes. El simulador integrará las alineaciones oficiales de los 48 equipos del mundial, la imagen de marca y los elementos gráficos de las retransmisiones oficiales.

“Nos complace anunciar algo que hará que el realismo llegue a cotas globales, ya que hemos firmado nuestra primera colaboración con la FIFA, el máximo organismo mundial del fútbol. Este acuerdo de varios años trae las licencias oficiales de las competiciones más grandes de la FIFA a Football Manager, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos”.

Por si te lo perdiste: Larian Studios confirma el uso de IA generativa para Divinity, pero su director asegura que al final todo el contenido será creado por humanos

Busca todas las noticias relacionadas con los juegos de la FIFA en esta página.