Battlefield 6: jugadores sospechan que el popular FPS tiene arte generado con IA, pese a que EA prometió que eso no sucedería

La comunidad del videojuego de acción notó una pegatina con inconsistencias, y cree que está hecha con inteligencia artificial

Con un apartado multijugador lleno de contenido y una jugabilidad muy pulida, Battlefield 6 enamoró a los fanáticos y ya está en camino a convertirse en el lanzamiento más exitoso de 2025; sin embargo, en los meses posteriores a su debut se vio envuelto en una serie de polémicas. El más reciente escándalo está relacionado con un tema escabroso: la IA.

La inteligencia artificial es posiblemente uno de los tópicos más controvertidos de los últimos años; no es para menos, pues su implementación tiene el potencial de cambiar el paradigma en el gaming, la industria del entretenimiento y el sector tecnológico. Aún están por verse los verdaderos impactos de esta tecnología, pero la comunidad ya expresó su rechazo.

¿Battlefield 6 usó IA generativa? Los jugadores tienen sospechas

El FPS de EA es un juego como servicio, y como tal recibe actualizaciones regulares que introducen nuevo contenido. Una de las últimas novedades fue el paquete Windchill, que incluye artículos de temática navideña. La pegatina llamada Aviso Invernal sobresalió por las razones equivocadas.

Tal como señalaron los jugadores en reddit y redes sociales, el sticker en cuestión de Battlefield 6 muestra a un soldado que sostiene un rifle de asalto sobre un fondo en forma de copo de nieve. Aunque todo luce normal, resulta que el arma tiene 2 cañones, lo que carece de sentido y contradice el enfoque realista del resto de la experiencia.

La comunidad unió puntos y llegó a la conclusión de que Electronic Arts y los equipos de desarrollo crearon la pegatina con IA generativa. “¿Acaso posee 2 Barriles en el M1A1? Sí, claro. Literalmente, preferiría no tener ningún sticker en lugar de basura generada con inteligencia artificial de baja calidad”, escribió un usuario en los foros.

Jugadores acusan a EA de usar IA para generar una pegatina de Battlefield 6

Los jugadores compararon la imagen con el arte generado con IA que aparece en Call of Duty: Black Ops 7. Este caso motivó a los fanáticos de Battlefield 6 a inspeccionar de cerca otros artículos de personalización para detectar posibles imágenes hechas con inteligencia artificial.

Aunque es imposible afirmarlo con total certeza, parece que el shooter de Electronic Arts tiene, al menos, otra imagen sospechosa. Se trata de un sticker que muestra a un oso que parece tener más de 10 garras. Aunque podría tratarse de un simple error de perspectiva o de un control de calidad deficiente, los jugadores tienen sus dudas.

EA habla del uso de la IA

Electronic Arts guarda silencio sobre esta polémica, así que es difícil dictaminar si realmente se trata de IA generativa. De cualquier modo, la controversia estalló un par de meses después de que un miembro importante de la compañía prometió que esta tecnología solamente se usaría en las primeras fases de producción.

En específico, Rebecka Coutaz, vicepresidenta de EA y responsable de DICE, señaló a principios de 2025 en una entrevista para BBC que los fanáticos no verían imágenes generadas por IA en el juego final, aunque señaló que los equipos sí utilizarían esas herramientas durante el desarrollo para “dar más tiempo y espacio a la creatividad”.

Eso sí, también vale la pena recordar las declaraciones del director ejecutivo Andrew Wilson, quien en mayo de este año afirmó que anima encarecidamente al personal de diversos departamentos, como arte, control de calidad y marketing, a encontrar maneras de experimentar con la inteligencia artificial.

Fanáticos encuentran más “evidencia” sobre el uso de inteligencia artificial en BF6

Pero cuéntanos, ¿crees que las imágenes de Battlefield 6 están hechas con IA? Déjanos leerte en los comentarios.

