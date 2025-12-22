Vince Zampella falleció: el cocreador de Call of Duty y cofundador de Respawn Entertainment perdió la vida a los 55 años

El creativo estaba a cargo del regreso de Battlefield, pero un accidente lo cambió todo

Muy malas noticias llegan para la industria de los videojuegos. El reconocido desarrollador de videojuegos Vince Zampella murió a los 55 años. El creativo es conocido por ser cocreador de Call of Duty, una de las franquicias más exitosas de la historia, así como por ser cofundador de Respawn Entertainment, responsable de sagas como Titanfall, APEX Legends y Star Wars Jedi.

Hace unos momentos, un reporte de NBC Los Angeles, informó del fallecimiento de Vince Zampella y otra persona en un desafortunado accidente de tránsito en California.

De acuerdo con los detalles, el siniestro se suscitó en la tarde de ayer, domingo 21 de diciembre, en la vía Angeles Crest Highway en California.

Hasta el momento, se indica que no se trata de una colisión con otro automóvil. Los primeros detalles refieren que el auto en que se encontraban Zampella y su acompañante se desvió y chocó contra una estructura de hormigón.

Uno de los tripulantes salió por el parabrisas, mientras que el conductor quedó atrapado en el vehículo. Lamentablemente, éste se incendió y no hubo nada qué hacer. El copiloto perdió la vida momentos después en un hospital. Hasta ahora, no se especifica cuál de las 2 situaciones fue la que privó de la vida al desarrollador de videojuegos.

La comunidad de los videojuegos llora la partida del cocreador de Call of Duty y actual responsable de Battlefield

Al tratarse de un accidente que sucedió en domingo por la tarde, la información y los primeros detalles se han viralizado hasta hace unos minutos.

Distintos miembros de la comunidad y medios de comunicación lamentaron el deceso. Geoff Keighley, productor de The Game Awards, compartió un sentido mensaje en redes sociales:

“Vince era una persona extraordinaria: un jugador de corazón, pero también un ejecutivo visionario con una rara habilidad para reconocer el talento y dar a la gente la libertad y la confianza para crear algo verdaderamente grandioso. Lo vi de cerca mientras escribía The Final Hours de Titanfall. Siempre le estaré profundamente agradecido por haber confiado en mí para contar la historia de la fundación de la compañía. Incluso cuando fue difícil o incómodo, Vince nunca flaqueó en su compromiso con la honestidad y la transparencia. Creía que la verdad importaba y estaba dispuesto a compartirla con el mundo”.

Vince was an extraordinary person — a gamer at heart, but also a visionary executive with a rare ability to recognize talent and give people the freedom and confidence to create something truly great.



I saw that up close while writing The Final Hours of Titanfall. I’ll always be… — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 22, 2025

¿Cuál es su legado en la historia de los videojuegos?

Vince Zampella es considerado uno de los mejores desarrolladores de las últimas décadas. En específico, se piensa que reinventó los FPS y su trabajo ayudó al género a llegar a un nuevo nivel.

Su debut en este tipo de shooters fue con Medal of Honor: Allied Assault de 2002. Ese mismo año, Vince Zampella y Jason West fundaron Infinity Ward y decidieron trabajar en una nueva franquicia bélica inspirada en la Segunda Guerra Mundial.

El resultado de esta iniciativa fue Call of Duty que a la postre se convertiría en un mega hit de la industria de los videojuegos que persiste hasta hoy. El creativo fue parte como desarrollador o ejecutivo de entregas exitosas de la IP, entre ellas la que significó su ascenso a la cima del estrellato:

Call of Duty

Call of Duty 2

Call of Duty 4: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2

Tras la ruptura con Activision, Vince Zampella y Jason West fundaron Respawn Entertainment, estudio que se unió a Electronic Arts y que dio origen a franquicias como Titanfall, APEX Legends y la saga Star Wars Jedi.

Hasta antes de su muerte, el creativo tenía en sus manos el regreso de Battlefield y la reciente entrega dio muy buenos resultados.

Descanse en paz.