Steam regala un juego inspirado en Vampire Survivors, ¿cómo conseguirlo gratis en PC?

Las ofertas de invierno no se detienen, y Undercroft Warriors ahora tiene 100% de descuento en la plataforma de Valve

Cada semana, Steam les da la bienvenida a miles de nuevos lanzamientos. Es normal que algunos juegos pasen completamente desapercibidos, a pesar de su buena calidad o sus ideas originales. En un intento de ampliar su alcance y llegar a una audiencia más grande, muchos desarrolladores deciden regalar sus proyectos por tiempo limitado.

Justamente, los usuarios de PC tienen la oportunidad de conseguir totalmente gratis un videojuego independiente con claras inspiraciones retro. La oferta ya está activa y permanecerá así hasta finales de 2025, aunque lo mejor será no perder el tiempo y reclamar el obsequio cuanto antes.

Undercroft Warriors está gratis en Steam gracias a oferta de 100% de descuento

En días recientes, se obsequiaron muchos títulos indie a la comunidad a través de Steam. Aquellos que no estén interesados en esos regalos y busquen más propuestas para disfrutar durante las fiestas decembrinas, deben estar atentos. Y es que, por tiempo limitado, será posible conseguir gratis un juego de acción.

Nos referimos a Undercroft Warriors, un videojuego inspirado en los clásicos de la era de los arcades. Su concepto también recuerda a experiencias modernas como el popular Vampire Survivors, tal como señaló un fan en la sección de reseñas. Los jugadores que tengan curiosidad ya pueden reclamarlo sin gastar un centavo.

Gracias a una oferta especial de Steam, Undercroft Warriors tiene 100% de descuento y se puede obtener sin costo alguno

El proyecto independiente desarrollado y publicado por Fuzzy tiene 100% de descuento, lo que significa que está disponible gratis en la plataforma de Valve. El autor no reveló el motivo por el que decidió regalar su obra a la comunidad de la tienda de PC, aunque se agradece el gesto.

A diferencia de otras ofertas de Steam, esta promoción es bastante generosa y permanecerá vigente por un par de semanas. En específico, los jugadores tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para reclamar el obsequio. Después de esa fecha, Undercroft Warriors regresará a su precio habitual.

Para conseguirlo gratis en PC, sólo hay que dirigirse a la página de Undercroft Warriors en la tienda y dar clic en “Agregar a la Cuenta”.

Undercroft Warriors es un juego indie con espíritu retro

Este proyecto de Fuzzy debutó el 9 de agosto de 2024 sin mucha faramalla, y en general pasó desapercibido. En este momento tiene 126 reseñas, de las cuales 109 son positivas y sólo 17 negativas. Esto significa que la más reciente promoción de Steam es el pretexto ideal para darle una oportunidad.

Y ciertamente, muchas personas se animaron a dar el salto. En horas recientes, Undercroft Warriors aumentó considerablemente su popularidad en PC. El pasado 20 de diciembre de 2025 alcanzó un nuevo récord de 424 usuarios concurrentes, un incremento exponencial en comparación con su pico máximo anterior de apenas 4 jugadores simultáneos.

Este videojuego ofrece una aventura clásica con vista aérea donde el objetivo principal es sobrevivir a las oleadas interminables de enemigos. Una de las metas es obtener la mayor puntuación posible, así que lo mejor será eliminar rápidamente a las amenazas para aumentar el multiplicador.

A pesar de su concepto simple, Undercroft Warriors promete ofrecer horas de diversión

Undercroft Warriors presenta 6 héroes únicos, cada uno con su arsenal y habilidades especiales. Además de su jugabilidad enganchante que recuerda a Vampire Survivors y otros títulos del género, esta experiencia independiente se destaca por su apartado visual minimalista con gráficos pixelart en blanco y negro.

Pero cuéntanos, ¿planeas reclamar gratis este título de acción? Déjanos leerte en los comentarios.

