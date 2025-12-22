Halo Campaign Evolved sería sólo el comienzo: Microsoft podría hacer remakes de la trilogía original, según rumor

De acuerdo con los informes, 343 Industries, ahora conocido como Halo Studios, trabajaría en traer de regreso los títulos originales

Tras meses de rumores y especulación, Microsoft levantó el telón y finalmente confirmó la existencia de Halo Campaign Evolved, un remake de la campaña narrativa de la primera entrega. El anuncio causó entusiasmo entre los fans, pero también generó preguntas. ¿Acaso existe posibilidades de ver más remakes de títulos clásicos?

343 industries, ahora conocido como Halo Studios, guarda silencio sobre el resto de proyectos en los que trabajan los equipos de desarrollo. Aunque se espera que un juego completamente original también esté en marcha, parece que la compañía tiene interés por traer de regreso la trilogía original.

Video relacionado: Perdieron el control de Xbox, pero ¿quién es el verdadero culpable?

Halo 2 y Halo 3 podrían tener remakes, según filtrador

Si bien los rumores sobre posibles remakes de la segunda y tercera entrega de la franquicia han circulado por redes sociales y foros durante bastante tiempo, por fin una fuente relativamente confiable habló sobre el tema y brindó una perspectiva emocionante por medio de su canal de YouTube.

Nos referimos al creador de contenido RebsGaming, quien anteriormente reveló detalles precisos sobre anuncios relacionados con Halo. En primer lugar, el informante destaca la incorporación de Dan Gniady a Halo Studios como diseñador principal de juegos en un nuevo proyecto, que resultó ser el remake de la entrega original de 2001.

El youtuber destaca en el video que el desarrollador aparentemente insinuó en su perfil de LinkedIn que también trabajará en más remakes de la franquicia, aunque esto es mera especulación.

RebsGaming cita las declaraciones de un exempleado del estudio desarrollador, quien supuestamente le dijo al creador de contenido que la compañía planea rehacer la trilogía original. El trabajador se abstuvo de revelar más detalles sobre el tema debido a su acuerdo de confidencialidad.

Ya que la información es muy escaza, se desconoce si Microsoft tiene la intención de crear remakes completos de Halo 2 y Halo 3 en Unreal Engine 5 tal como lo hizo con el juego original, o si adoptará un enfoque más modesto con esos títulos y se limitará a remasterizarlos con mejoras menos sustanciales.

¿Por qué Halo Studios se enfocaría en remakes?

Otra fuente le dijo a RebsGaming que el estudio desarrollador centra sus esfuerzos en crear remakes de los títulos clásicos para recuperar la confianza de los fanáticos, quienes constantemente expresan su descontento por la dirección que tomaron los últimos lanzamientos. Y es que para nadie es secreto que la quinta entrega principal y el videojuego de 2021 no cumplieron con las expectativas.

De acuerdo con el informe, la compañía desea “evitar hacer otro juego de Halo que sea duramente criticado por los fanáticos originales”. En ese frente, rehacer la trilogía original parece una apuesta más segura. Eso sí, el youtuber señala que esta declaración no significa que los desarrolladores no trabajan en un proyecto original.

Por último, RebsGaming señala que el estudio apostará por hacer remakes de los primeros juegos en lugar de revender la Master Chief Collection para tener “un mayor potencial de ingresos”, así que el plan es modernizar Halo CE, Halo 2 y Halo 3.

Halo Campaign Evolved, el único relanzamiento confirmado hasta la fecha, debutará en algún momento de 2026 para Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5

Aunque los informes son muy emocionantes, es importante señalar que esos datos carecen de confirmación oficial. Lo mejor será esperar hasta que Xbox y Microsoft hablen sobre el futuro de la franquicia en un comunicado.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver remakes de los juegos originales protagonizados por el Master Chief? ¿Prefieres que lancen una entrega original? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Halo.

Video relacionado: Halo está en peligro

Fuente 1 y 2