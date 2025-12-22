Switch 2: Nintendo dejará de vender su atractivo paquete con juego exclusivo y los jugadores perderán $30 de ahorro

Tal parece que, por el momento y en los años por venir, será difícil encontrar una oferta accesible y amigable por parte de las compañías que fabrican consolas. En el caso de Switch 2, se reveló que dejará de vender un muy atractivo paquete que incluye la consola junto con uno de sus exclusivos en versión digital. No está de más mencionar que esta opción le permitía al usuario ahorrar hasta $30 dólares al adquirir los 2 productos. Sin embargo, esto llegará a su fin.

El atractivo paquete de Switch 2 tiene los días contados

Nintendo dejará de vender el paquete de Switch 2 con Mario Kart World

Sobre advertencia no hay engaño y cuando Nintendo anunció que pondría a la venta un paquete de Switch 2 con Mario Kart World por tiempo limitado, hablaba en serio.

Esta versión de la consola con el juego estaría en el mercado hasta agotar existencias y el momento de decir adiós llegó. De acuerdo con una publicación de la famosa cadena de tiendas de videojuegos, GameStop, el stock de Switch 2 en paquete con el juego de karts ya no tendrá más unidades, así que en cuanto acaben con su actual inventario no lo venderán más.

Nintendo no tiene intención de seguir fabricando el paquete con la consola y el juego y a partir del próximo año, los jugadores tendrán que adquirir Switch 2 y Mario Kart World por separado.

Este paquete permitía que los jugadores ahorraran $30 dólares

El mayor atractivo de esta versión de Switch 2 con el juego exclusivo era el precio. Cuando se anunció la consola híbrida, su precio se fijó en $450 dólares, mientras que Mario Kart World generó críticas por su costo de $80 dólares.

Nintendo previno la polémica y respondió con este paquete que ofrece la consola y el título por solo $499 dólares. Esto representó un ahorro de $30 USD para los jugadores y gracias a ello se apagó la respuesta hostil de la comunidad contra la empresa japonesa.

Una vez que se agoten todas las unidades, los jugadores interesados en adquirir la consola y el juego tendrán que gastar $530 USD al adquirir ambos productos.

¿Por qué Nintendo tomó esta decisión?

Aunque la compañía de Kioto advirtió que esta era una edición limitada, hay algunos factores a considerar. La situación actual de los fabricantes de hardware para videojuegos es complicada por el súbito aumento de la RAM, SSD y sus variantes debido a la fiebre por la IA.

A esto se suma la crisis arancelaria provocada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que llevó a compañías como Nintendo a modificar sus cadenas de producción. En este caso, movieron gran parte de su manufactura a Vietnam.

La inflación también aporta para mal en este tipo de decisiones y tal parece que Nintendo no está dispuesto a perder $30 dólares por unidad vendida, así que retirarlas del mercado luce como lo sensato.

En cuanto a la situación de mercado, el reciente reporte de Circana reveló una baja preocupante en las ventas de consolas en EUA. Incluso PS5 superó por el doble a Switch 2 durante noviembre, mes que marca el inicio de la temporada de fiestas y la celebración del Black Friday.

Por último, se sabe que Nintendo valora en demasía sus creaciones y para ellos no tiene lógica regalar un juego u ofrecerlo con descuento. Hace años, Reggie Fils-Aimé, ex presidente de Nintendo of America, confesó que tuvo que pelearse con los altos mandos de Nintendo para que incluyeran Wii Sports gratis con cada Wii que se vendiera.

