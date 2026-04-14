Black Cat por fin llegará a Marvel Rivals con la actualización de temporada 7.5

La temporada 7 de Marvel Rivals nos reveló a las 2 nuevas heroínas que se unen al hero-shooter. Primero, llegó White Fox, personaje surcoreano relativamente nuevo dentro de Marvel. Ahora, es el turno de Black Cat, uno de los personajes más pedidos por los fans.

Este martes, NetEase tuvo su habitual DevVision, video en el cual anuncian los cambios más importantes de cada inicio y mitad de temporada. Debido a que próximamente llegará la actualización 7.5, es hora de saber los cambios que traerá.

The future of the Chronoverse is in your hands! 💎



The Vault has been broken, and the stakes have never been higher. Season 7.5 of Marvel Rivals brings cosmic secrets, gothic terrors, and fashion to die for!



Season 7.5 arrives on April 17th UTC!



Check out the latest Dev Vision… pic.twitter.com/5CVzCXcdNt — Marvel Rivals (@MarvelRivals) April 14, 2026

Black Cat es la nueva duelista de Marvel Rivals

El añadido al hero shooter de Marvel más importante y llamativo sin duda es la inclusión de Felicia Hardy, alias Black Cat. Ella será una nueva duelista y contará con un set de habilidades muy interesantes.

Black Cat tiene ataques cuerpo a cuerpo de corta, media e incluso larga distancia, además de una habilidad pasiva que le permite escalar paredes. Este personaje podrá usar dinero para comprar artefactos mágicos robados por el gremio de ladrones que le otorgarán habilidades especiales adicionales, muy similar a lo que hace Deadpool.

Entre las habilidades que Felicia podrá comprar están un portal similar al de Dr. Strange, una bola de fuego que lanza sin cesar un rayo a los enemigos y un campo que (parece) mantendrá encerrados a los enemigos dentro un radio determinado. Para obtener dinero, Black Cat podrá hurtarlo a otros héroes o recolectarlo automáticamente cuando los elimine.

Cross her path and your luck runs out! 🍀



One of the world's premier thieves, Felicia Hardy glides across the battlefield with swift precision and a dancer's grace, ever ready to purloin an opponent's fortune. Those who meet the Black Cat's gaze should beware, as her omens never… pic.twitter.com/Q8GYlI6whd — Marvel Rivals (@MarvelRivals) April 14, 2026

Nueva habilidad en conjunto: Lucky Loan

La llegada de Black Cat al juego también indica la creación de una nueva habilidad en conjunto llamada Lucky Loan. Esta habilidad está ligada al Capitán América, White Fox y Black Cat, quien funciona como el ancla del team-up.

Lucky Loan permitirá que Felicia comparta su suerte a Ami Han y Steve Rogers de la siguiente manera: Felicia potenciará los disparos de White Fox, los cuales podrá apuntar a donde sea y siempre llegarán al enemigo e infligirán ralentización y daño, además de curar a los aliados cercanos.

‼️NEW WHITE FOX "LUCKY LOAN" TEAM-UP



White Fox uses Black Cat's Fortune to create an area that heals allies and damages enemies. Then her primary fire gives speed to allies and slows down enemies. pic.twitter.com/AK2E9HHjgg — Marvel Rivals Intel (@RivalsAssembled) April 14, 2026

Además, Felicia potenciará el escudo del Capitán América, ya que su rango de protección será más amplio y todos los proyectiles que reboten en él regresarán a los enemigos, sin importar la dirección a la que esté viendo Steve.

‼️WHITE FOX AND CAPTAIN AMERICA TEAM-UP REVEALED



Captain America activates Black Cat's Fortune and his shield is expanded and its projectile deflections gain pinpoint accuracy. pic.twitter.com/u39lFpFU5B — Marvel Rivals Intel (@RivalsAssembled) April 14, 2026

Nuevo modo PvE llamado Blood Hunt llegará el 23 de abril

Dentro del lore de Marvel Rivals, Wilson Fisk mantiene a Drácula encerrado en secreto en la superprisión La Balsa, después de que Los 4 Fantásticos se encargaran de derrotarlo en la 1.a temporada.

En la temporada más reciente, Kingpin encierra en La Balsa a los héroes de Nueva York hasta que Spider-Man se infiltra y los libera, aunque lamentablemente y sin querer, también deja en libertad a Drácula.

Ahora, los superhéroes deberán enfrentar una vez más al Rey Vampiro en el nuevo modo PvE, Blood Hunt. De acuerdo con la información, habrá una nueva historia original, 4 combates contra jefes, una progresión de héroe fresca y balanceada y un nuevo sistema de loot.

Screenshot Screenshot

Llega la Hellfire Gala

La gala más importante dentro del mundo Marvel llega este 23 de abril con nuevas skins y cosméticos para personajes como Magik, Phoenix, Gambito, Moon Knight y Emma Frost.

Skins de la hellfire Gala 2026

Además, la skin ganadora de la votación de la comunidad de la Hellfire Gala 2025 llegará de manera gratuita para todos los jugadores, es decir, la de Emma Frost. La votación de la comunidad para este año llegará con la actualización y la skin ganadora podrá ser reclamada en la Hellfire Gala 2027.

Skin ganadora de la votación de la comunidad de la Hellfire Gala 2025

Camino a Doomsday

Marvel está preparando el camino para su gran evento cinematográfico de este año: Avengers Doomsday, y su hero-shooter no se quedará atrás. El 30 de abril llegará la fase 1 del evento: Camino a Doomsday.

Esto se traduce en que Marvel Rivals tendrá un nuevo modo de juego inspirado en la película de The Avengers, donde los jugadores deberán derrotar a Loki usando a los 6 Vengadores originales de la cinta:

Capitán América

Thor

Iron Man

Hulk

Hawkeye

Black Widow

Además, el mapa de Times Square tendrá retoques y cambios estéticos para asemejarse a la Batalla de Nueva York entre los Vengadores y Loki y los Chitauri en la cinta The Avengers.

Para to Doomsday llegará a Marvel Rivals

La temporada 7.5 de Marvel Rivals llegará el 17 de abril.

¿Qué opinas? ¿Te gustó la inclusión de Black Cat a Marvel Rivals? ¿Te emociona el evento Camino a Doomsday? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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