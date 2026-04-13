GTA VI: hackers prometen publicar los datos robados después de que Rockstar Games se negara a pagar el rescate y minimizara el impacto de la filtración

El grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters accedió a material confidencial de la compañía, pero no habría activos de Grand Theft Auto VI

GTA VI está envuelto en un velo de misterio, a pesar de que, en teoría, su lanzamiento oficial está a tan sólo un par de meses de distancia. La compañía a cargo del proyecto planea comenzar con sus planes de publicidad durante el verano de este año, pero un nuevo incidente de ciberseguridad volvió a activar las alarmas de la comunidad.

Durante el fin de semana, un grupo de hackers conocido como ShinyHunters afirmó que vulneró los sistemas del estudio y amenazó con publicar información confidencial en caso de que sus demandas sean ignoradas. Los desarrolladores hicieron caso omiso a estas advertencias, y parece que los atacantes están listos para revelar los datos robados.

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Hackers roban datos confidenciales de Rockstar Games

Primero, un poco de contexto. Hace un par de días, un informe de The Cybersec Guru dio a conocer que el grupo de ciberdelincuentes de nombre ShinyHunters aprovechó una vulnerabilidad en Anodot, un software de la nube, para infiltrarse en la empresa detrás de Grand Theft Auto VI.

Los ciberdelincuentes entraron en el Snowflake tras obtener tokens de autenticación, y aparentemente obtuvieron información secreta relacionada con los planes de la compañía con respecto al próximo lanzamiento de GTA VI.

La organización criminal, que opera desde 2020 y que se cree que está compuesta principalmente por adolescentes que se especializan en el robo de datos y la extorsión, envió un mensaje público donde exigió un pago por el rescate de los datos robados, y puso como fecha límite el 14 de abril.

El estudio de Grand Theft Auto VI sufrió una brecha de seguridad el pasado fin de semana

Rockstar Games tardó poco para pronunciarse sobre el tema, y mediante un mensaje para los medios de comunicación dio a conocer que, efectivamente, fue víctima de una nueva vulneración de seguridad por parte de un grupo de terceros, pero minimizó el posible impacto negativo de la filtración.

Ciberdelincuentes publicarán la información de GTA VI

Al parecer, el estudio detrás del esperado videojuego de mundo abierto rechazó rotundamente la idea de pagar el rescate que exigían los criminales. Ante esta negativa, aparentemente los hackers compartirán los datos robados.

En declaraciones para BBC, el grupo de hackers ShinyHunters confirmó que publicará la información confidencial en línea, debido a que la compañía detrás de GTA VI se negó a satisfacer sus demandas. No hay más detalles, así que se desconoce cuándo saldrá a la luz los supuestos datos robados.

Los expertos en ciberseguridad concuerdan en que la mejor decisión en este tipo de casos es ignorar las amenazas, ya que pagar los rescates alimenta ese tipo de prácticas ilegales y, más importante aún, tampoco existe garantía de que los piratas cumplan con su palabra y realmente eliminen los archivos.

Los hackers publicarán la información filtrada de Rockstar Games

Aún está por verse si la organización ShinyHunters si compartirá la información, pero algo parece una certeza: esta filtración tendrá un impacto mínimo en los planes de Rockstar Games. Se sabe que en los datos robados no se incluyen imágenes, videos o archivos de Grand Theft Auto VI.

Según los informes, los delincuentes consiguieron acceso a registros financieros, planes de marketing, información contractual y cifras de gastos de los jugadores. Aunque son archivos sensibles, no son activos de GTA VI.

“Podemos confirmar que se accedió a una cantidad limitada de información no relevante de la empresa en relación con una filtración de datos de terceros. Este incidente no tiene ningún impacto en nuestra organización ni en nuestros jugadores”, comentó un portavoz de la compañía.

Pero dinos, ¿qué opinas de este incidente? Déjanos leerte en los comentarios.

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