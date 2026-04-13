¿Fable se retrasará hasta 2027 para huir de Grand Theft Auto VI? Rumor preocupa a los fans, pero devs responden con un mensaje esperanzador

Jeff Grubb afirmó que, según sus fuentes, el RPG de Playground movió su fecha de lanzamiento para evitar a GTA VI

Aunque apenas estamos en abril, ya podemos decir con casi total seguridad que 2026 pinta para ser un excelente año para los videojuegos. Si bien muchos lanzamientos ya tienen fecha de lanzamiento, otros aún mantienen el misterio y sólo poseen una ventana de estreno aproximada. Al respecto, existe incertidumbre sobre cuándo llegará a las tiendas la nueva entrega de Fable.

El reboot de la franquicia de fantasía es uno de los proyectos más esperados por los fans del género. Esta propuesta se mostró por primera vez en aquel lejano 2020, hace más de 5 años. Desde entonces, sólo hemos visto un par de trailers que nos permitieron ver el mundo y algunas de las mecánicas jugables.

Si todo avanza según lo previsto, la nueva entrega de la saga llegará a las tiendas a finales de 2026; sin embargo, un nuevo informe proveniente de una fuente relativamente confiable activó las alarmas de la comunidad.

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Fable se podría retrasar hasta 2027, afirma periodista

Tras años de silencio, Microsoft y Playground Games revelaron que el RPG debutará en el otoño de este año, aunque la fecha de lanzamiento aún es secreta. Con un nuevo Xbox Games Showcase a la vuelta de la esquina, es altamente probable que conozcamos más información en los próximos meses.

Pero un nuevo reporte preocupó a los jugadores. En el más reciente episodio del podcast Giant Bomb, el periodista Jeff Grubb comentó que, según lo que escuchó de sus fuentes, Fable podría tardar más en debutar. ¿El motivo? Huir y alejarse lo máximo posible del estreno más importante del año: Grand Theft Auto VI.

De acuerdo con el informante, el título de Playground Games sufrió un retraso de forma interna. Si bien los desarrolladores aún tienen la intención de lanzarlo en 2026, es probable que su debut esté más lejos para evitar coincidir con el sandbox de Rockstar Games.

Según Jeff Grubb, el reboot de Fable podría retrasarse hasta 2027 para alejarse del estreno del esperado GTA VI

“Les preocupa el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Así que, si se retrasa más allá del lanzamiento de GTA VI, podría llegar en diciembre, lo que lo convertiría en un firme candidato a retrasarse hasta 2027. Por lo tanto, y aunque Xbox lanzará muchos juegos este año, este es uno de los que genera mucha incertidumbre”, comentó Grubb.

Es un planteamiento lógico. El título de mundo abierto de Rockstar Games debutará el 19 de noviembre de 2026, y los primeros pronósticos revelan que generará ingresos multimillonarios en sus primeras horas en el mercado. En pocas palabras, será un fenómeno cultural que acaparará la atención de los jugadores, críticos y curiosos.

¿Fable aún debutará en 2026?

Al considerar el contexto, es totalmente comprensible que Microsoft esté preocupado por la temporada de fin de año y considere seriamente retrasar la fecha de lanzamiento del próximo Fable. Al final del día, otras compañías ajustaron los calendarios de estreno de sus proyectos para evitar coincidir con Grand Theft Auto VI.

Aunque aún hay mucha incertidumbre, los fanáticos pueden respirar más tranquilos. Playground Games respondió la publicación de un fanático en redes sociales y enfatizó una vez más que, al menos por ahora, el lanzamiento del RPG sigue intacto.

A pesar de los rumores, el lanzamiento de Fable sigue previsto para el otoño de 2026

“No puedo esperar [para probar] este juego”, comentó un usuario en X. “¡Estamos emocionados de darles la bienvenida a Albion en el otoño de 2026!, respondió el estudio en un post de seguimiento. Aunque simple, este comentario parece abordar los rumores recientes que apuntan hacia la posibilidad de ver un nuevo retraso.

El reboot de Fable es uno de los 2 juegos que Playground Games estrenará este año. El primero es Forza Horizon 6, que llegará a las tiendas el 19 de mayo. Por otra parte, Microsoft también tiene otros proyectos que siguen sin fecha de lanzamiento, como Halo: Campaign Evolved y Gears of War: E-Day.

We're excited to welcome you to Albion in Autumn 2026! — Fable (@fable) April 13, 2026

Pero cuéntanos, ¿crees que el RPG sufrirá un retraso y debutará hasta 2027? Déjanos leerte en los comentarios.

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