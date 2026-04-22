Bubsy 4D ya tiene demo en consolas y deja ver su regreso lleno de color y locura

El icónico gato da un nuevo salto y ahora puedes probar su aventura antes del lanzamiento completo.

Los regresos inesperados siempre llaman la atención, sobre todo cuando se trata de personajes clásicos que buscan una segunda oportunidad. En los últimos años hemos visto varios intentos por revivir viejas glorias, y ahora es turno de un felino bastante peculiar que quiere recuperar su lugar en los plataformas.

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Después de un paso inicial por PC, la nueva propuesta de este personaje ya está lista para llegar a más jugadores. Lo mejor es que no tendrás que esperar demasiado para darle una oportunidad y ver si logra convencerte.

Un vistazo temprano a la nueva aventura de Bubsy

Bubsy 4D ya cuenta con un demo disponible en consolas. Esto incluye PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, ampliando bastante su alcance.

El título es publicado por Atari y desarrollado por Fabraz, estudio conocido por su trabajo en juegos de plataformas con estilo colorido. En esta ocasión, buscan combinar el encanto clásico del personaje con mecánicas modernas.

El demo permite jugar los primeros 3 niveles del juego. Esto funciona como una pequeña probada de lo que ofrecerá la versión completa, incluyendo sus ideas de movimiento y diseño de niveles.

Aquí puedes ver el anuncio:

Plataformas, movimiento y mucho estilo

En esta nueva entrega, Bubsy apuesta por un estilo de plataformas en 3D con escenarios llenos de color. La aventura se desarrolla en distintos planetas temáticos, cada uno con su propio estilo visual y desafíos.

El gameplay se centra en acciones básicas pero dinámicas: correr, saltar, planear y rodar. Todo está pensado para que el jugador fluya rápido por los niveles y experimente distintas rutas. Otro punto interesante es la personalización, ya que el juego promete varias formas de modificar la experiencia, lo que añade variedad y un toque más actual al diseño clásico.

Ya tiene fecha de estreno

La versión completa de Bubsy 4D llegará el 22 de mayo. Estará disponible en consolas y también en PC a través de plataformas como Steam, Epic Games Store y GOG.

Este lanzamiento buscará demostrar si el personaje aún tiene lo necesario para destacar en un género que hoy está lleno de propuestas fuertes.

¿Le darás una oportunidad a la demo de Bubsy 4D?, ¿crees que este regreso logrará ganarse a los fans actuales de los plataformas? Cuéntanos en los comentarios.

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