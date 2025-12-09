Cancelan lanzamiento de BrownDust2 en Steam: el candente juego no cederá ante estrictas políticas de censura

NEOWIZ prefirió no comprometer el contenido del juego por las políticas de Steam

En la actualidad es ciertamente preocupante los niveles de censura en los videojuegos. Aunque algunos prefieren ignorarlo, cada vez más ejemplos dan cuenta de que se trata de un problema importante y uno más revela lo complicado que es lidiar con las estrictas políticas de censura de Steam y más plataformas.

A mediados de noviembre pasado, la desarrolladora GAMFSN, subsidiaria de la compañía surcoreana NEOWIZ, anunció su plan de lanzar BrownDust2 en Steam. La campaña promocional ofrecía muchos incentivos para los jugadores, como Free Dia, Gold, Refining Powder y hasta recursos para reclutar nuevos personajes sólo por añadir el juego a la lista de deseados.

Cancelan BrownDust2 para Steam

Si bien ya puede jugarse en PC por medio del launcher oficial del juego, NEOWIZ intentó llevarlo a Steam con la intención de ofrecer una alternativa más para jugar y con ello intentar llegar a más audiencia y hacer crecer su base de jugadores.

Desafortunadamente no salió como esperaba, pues apenas 1 mes después del anuncio del lanzamiento se cancelaron dichos planes, lo cual cae como balde de agua fría en los preparativos del 2.5 aniversario del título.

¿Por qué BrownDust2 no llegará a Steam?

En el anuncio oficial, NEOWIZ refiere que por mucho tiempo prepararon el lanzamiento, pero mientras afinaba los detalles con Steam se presentó un problema que “no pudo resolverse razonablemente con la actual versión del juego”.

Como consecuencia, luego de una discusión interna, el equipo encargado del proyecto decidió desistir y no lanzar el título en Steam, pues no quería comprometer nada del juego para conseguirlo.

“Consideramos múltiples opciones para hacer el lanzamiento posible, pero con tal de preservar la dirección principal y la calidad en general del juego, llegamos a la conclusión de que hacer los ajustes necesarios en este punto no sería apropiado”, explicó NEOWIZ.

Al momento de redactar la nota, la página de BrownDust2 ya no está disponible en Steam y el vínculo ahora lleva a la página principal de la plataforma.

BrownDust2 prefiere no sacrificar su característico contenido candente y mejor cancela versión de Steam (imagen: NEOWIZ, Valve, LEVEL UP)

BrownDust2 no cederá ante la censura

Ciertamente, Valve ha complicado la publicación de juegos en Steam, que se mantiene como la principal plataforma de gaming en PC, aunque el problema no se limita a la compañía de Valve.

Por otro lado, hay que decir que BrownDust2 no es el juego más inocente allá afuera. Al contrario, sus diseños de personajes femeninos subidos de tono y sus animaciones que rozan la desnudez difícilmente se adecuarían a las políticas cada vez más estrictas de Steam.

A mediados del año pasado, BrownDust2 cambió su clasificación de 12+ a 17+ dado su contenido altamente sugestivo, pero es importante dejar claro que no llega al punto de mostrar desnudez explícita.

BrownDust2 no llegará a Steam, pero NEOWIZ ya considera alternativas en PC (imagen: NEOWIZ, Valve, LEVEL UP)

Las buenas noticias son que la compañía no se detendrá, sino que ya está considerando alternativas de plataformas en PC para lanzar BrownDust2 y ofrecer un mejor entorno de juego.

Lo mejor es que, pese a que el lanzamiento en Steam no ocurrirá NEOWIZ de cualquier manera repartirá las recompensas ligadas a la campaña promocional de la lista de deseos, que los jugadores deberían recibir con la actualización del 16 de diciembre próximo.

¿Qué opinas de las políticas de Steam?, ¿crees que NEOWIZ tomó la mejor decisión? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

