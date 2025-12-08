Katsuhiro Harada, productor de TEKKEN, abandonará Bandai Namco a finales de año, ¿qué pasará con la franquicia?

Se aproxima el fin de una era para Bandai Namco y TEKKEN. Katsuhiro Harada, importante creativo del estudio y productor de la saga de peleas, confirmó que abandonará la compañía a finales de este año. Lo hará en el marco del 30.° aniversario de la franquicia, que ha conquistado a millones de jugadores en todo el mundo.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, Harada confirmó que sólo trabajará un par de semanas más en Bandai Namco. A principios de 2026, asistirá a TEKKEN World Tour, pero únicamente como invitado. En su mensaje, recordó las 3 décadas que trabajó en la saga, y se mostró agradecido con lo que pudo hacer en su carrera en la compañía.

Ante este importante cambio en Bandai Namco, surge la duda de qué pasará con TEKKEN de ahora en adelante. El estudio también usó X para compartir un mensaje, donde habla sobre la trayectoria de Harada y del futuro de la franquicia de peleas.

La carrera de Katsuhiro Harada en Bandai Namco

Durante más de 30 años, Katsuhiro Harada ha sido uno de los desarrolladores más importantes de Bandai Namco. Gracias a su excelente trabajo con TEKKEN, se convirtió en uno de los creativos más influyentes en el terreno de los juegos de pelea, donde se desempeñó como productor y director ejecutivo de la popular franquicia.

En 1994, Harada inició su carrera en Namco, compañía donde pronto se ganó un lugar privilegiado. Ayudó en el desarrollo de la primera entrega de TEKKEN. Su idea no sólo era crear un digno competidor de Street Fighter, sino también revolucionar los juegos de peleas tridimensionales. Su visión creativa fue clave para la creación de una franquicia que se consolidó con el paso de los años, hasta convertirse en uno de los juegos competitivos más reconocidos del sector.

Katsuhiro Harada se convirtió en un referente para todos los amantes de los juegos de pelea

Harada supervisó aclamadas entregas de la franquicia, lo que le permitió pulir aspectos que convirtieron TEKKEN en una de las IP más importantes de Bandai Namco. Durante su carrera en el estudio, también trabajó en otros proyectos importantes, como Street Fighter X TEKKEN, en colaboración con Capcom. Asimismo, laboró en diversas entregas de SoulCalibur y en el desarrollo de Pokkén Tournament.

También se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la industria y en uno de los desarrolladores japoneses más populares. Luego de convertir la franquicia en un fenómeno cultural y de ventas, Harada anunció que abandonará Bandai Namco a finales de diciembre.

El desarrollador fue pilar creativo de la saga durante 30 años

El productor de TEKKEN se despide del estudio

“Me gustaría compartir que dejaré Bandai Namco a finales de 2025”, comentó el desarrollador en su mensaje de despedida que publicó en X. Harada explicó que el 30.° aniversario de TEKKEN es el momento “más adecuado para cerrar un capítulo”. Recordó los inicios de su carrera y cómo se involucró en la escena competitiva en los salones arcade de Japón.

“Mis raíces están en aquellos días en que apoyaba pequeños torneos locales en arcades japoneses y en pequeñas salas y centros comunitarios en el extranjero. Aún recuerdo cargar yo solo las máquinas arcade, animando a la gente a ‘Por favor, prueben TEKKEN‘, y enfrentándome directamente a los jugadores justo frente a mí. Las conversaciones y la atmósfera que compartimos en esos lugares se convirtieron en el núcleo de quién soy como desarrollador y creador de juegos. Incluso con el paso del tiempo, esas experiencias siguieron estando en el centro de mi identidad”.

El creativo aún tiene planes para seguir en la industria

Harada comentó que los eventos competitivos cambiaron y crecieron mucho; sin embargo, los jugadores lo siguieron tratando “como a un viejo amigo”. También habló con tristeza sobre el fallecimiento de algunos de sus mejores amigos en la industria, pues eso le ha hecho reflexionar sobre el tiempo que le “queda como creador”. Luego de pensarlo, decidió abandonar Bandai Namco.

Durante ese periodo, busqué el consejo de Ken Kutaragi —a quien respeto como a un segundo padre— y recibí un apoyo y una orientación invaluables. Sus palabras me sostuvieron silenciosamente para tomar esta decisión. En los últimos 4 o 5 años he ido entregando gradualmente todas mis responsabilidades, así como las historias y el mundo narrativo que supervisaba, al equipo, lo que me lleva al día de hoy”.

El creativo agradeció a toda la comunidad y a Bandai Namco por todas las oportunidades y experiencias. Confirmó que posteriormente revelará más sobre su futuro. Como último gesto a la comunidad, el creativo publicó un mix de música que editó para celebrar los 30 años de la saga de peleas.

I’d like to share that I’ll be leaving Bandai Namco at the end of 2025.

With the TEKKEN series reaching its 30th anniversary—an important milestone for a project I’ve devoted much of my life to—I felt this was the most fitting moment to bring one chapter to a close.



My roots lie… — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 8, 2025

¿Qué pasará con TEKKEN?

Bandai Namco publicó su propio comunicado para hablar sobre el futuro de TEKKEN sin Katsuhiro Harada. La compañía explicó que TEKKEN 8, la entrega más reciente de la franquicia, seguirá recibiendo contenido mediante actualizaciones. Además, la franquicia seguirá activa, aunque por ahora no hay detalles de lo que viene en camino.

“A nuestros fanáticos, les aseguro que estamos totalmente comprometidos con el desarrollo futuro y los planes de contenido para TEKKEN. Seguiremos tomando en serio los comentarios de la comunidad sobre el juego y su contenido para garantizar que defendemos la visión y el espíritu creados por Harada-san, dedicando nuestros máximos esfuerzos para garantizar que el legado de la serie TEKKEN continúe como una franquicia de juegos de lucha querida en todo el mundo”.

La franquicia continuará su camino sin Katsuhiro Harada

