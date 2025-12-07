PS5 superó a Switch 2 en el Black Friday en EUA y NEX Playground, una consola para niños, vendió más que Xbox Series X|S

El periodo especial de ventas fue favorable para la consola de Sony con casi la mitad de ventas totales

La actual generación de consolas Xbox pasa por su peor momento. La estrategia multiplataforma de Microsoft puso fin a la guerra de consolas, pero esto se combinó con la falta de stock en tiendas para la temporada de fiestas y el resultado es desastroso. Para dar una dimensión de lo que sucede, el Black Friday no solo pasó de largo para Xbox Series X|S, también expuso una dolorosa derrota en Estados Unidos ya que fue superado por NEX Playground, una consola para niños. Todo esto mientras PS5 dominó las ventas y se plantó de frente ante Switch 2.

PS5 fue el gran ganador del Black Friday en EUA y superó a Switch 2

Mat Piscatella, analista de Circana, compartió datos de venta de consolas durante la semana del Black Friday en EUA. Históricamente, este periodo marca el inicio de la temporada de fiestas a nivel comercial y uno de los productos con mayor movimiento son las consolas.

En la edición de este año, los resultados fueron una sorpresa. Primero, se reveló que PS5 fue el gran ganador con 47% de las ventas totales de hardware para videojuegos.

La consola de Sony superó a Nintendo Switch 2 que cerró en el segundo lugar con 24%. El resultado llama la atención pues la expectativa era que la consola híbrida dominará el mercado. Sin embargo, la falta de lanzamientos exclusivos y atractivos la alejó del interés de los usuarios en este periodo especial.

Por otra parte, PS5 se mantiene como plataforma preferida de los jugadores de franquicias como Call of Duty, Fortnite, GTA V, NBA 2K, Madden NFL y más. Asimismo, los rumores sobre próximas alzas de precio y la crisis de la RAM que podría afectar la producción de consolas serían factores a considerar para que el público la consiga antes del próximo año. Por último, ya con una fecha de lanzamiento definida para GTA VI, se espera que las ventas de PS5 aumenten de forma considerable.

In the US, PlayStation 5 accounted for 47% of total Black Friday week hardware unit sales, leading the market.Nintendo Switch 2 ranked 2nd (24%), with the NEX Playground 3rd (14%).Source: Circana Retail Tracking Service — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025-12-06T20:37:59.133Z

Xbox Series X|S muerde el polvo y fue superado por una consola para niños: NEX Playground

Por otra parte, la nota la dio la debacle de Xbox Series X|S. De acuerdo con el reporte de Circana, el Black Friday fue un desastre para el par de consolas de Microsoft y todos sus modelos.

Según los datos, ni siquiera alcanzó el tercer lugar. Ese puesto fue para la consola familiar y para niños NEX Playground que registró 14% de ventas durante este periodo especial.

Durante la generación actual, las consolas de Microsoft se mantuvieron en el tercer puesto y a veces lograron el segundo. Sin embargo, la caída ha sido más dramática de lo esperado y esta vez ni siquiera alcanzó mención en el reporte de ventas.

El Black Friday 2025 de Xbox Series X|S fue un desastre

¿Qué es NEX Playground?

NEX Playground es una consola casera para la familia y los niños. Utiliza una cámara con seguimiento de movimiento para permitir la interacción sin controles físicos.

El dispositivo se conecta al televisor mediante HDMI y emplea un sistema de reconocimiento corporal para trasladar los movimientos del usuario a la pantalla.

Incluye un conjunto inicial de juegos enfocados en actividades físicas y admite la descarga de títulos adicionales a través de un modelo de suscripción.

NEX Playground

