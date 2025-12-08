Hideo Kojima habla de OD y Physint: su juego de terror es algo nunca visto y su título de sigilo es tan fácil de crear que podría hacerlo dormido

Con OD y Physint, Hideo Kojima volverá a géneros donde ya demostró su maestría. Hay expectativas muy altas en su juego de terror y en su nueva franquicia de sigilo, que serán posible gracias al financiamiento de Xbox y PlayStation, respectivamente. El creativo japonés revela poco a poco el misterio que hay detrás de sus nuevas franquicias y, recientemente, compartió más detalles sobre ellas.

Durante una entrevista recientes, Kojima reveló que OD será realmente algo único, a tal grado de que no sabe si funcionará o si será bien recibido por los jugadores. En cuanto a Physint destacó que es un juego de sigilo que puede crear incluso dormido. Sin embargo, esa facilidad también representa un obstáculo, pues su meta es integrar novedades interesantes al género.

Hideo Kojima aún tiene dudas sobre OD y su concepto

En repetidas ocasiones, Hideo Kojima ha dado pistas sobre la propuesta de OD. Sin embargo, la jugabilidad del título de terror episódico aún es un misterio. Filtraciones sugieren que será una experiencia interactiva diferente e innovadora, pero aún no está claro cómo lo logrará. Debido a lo novedoso de su concepto, el creativo japonés aún tiene dudas de si funcionará.

Durante una entrevista con Ananweb (vía VGC), expresó su incertidumbre sobre OD y señaló que aún no puede explicar de qué se trata con exactitud. Sugirió que el juego de terror será diferente a todo, por lo que no está seguro si el factor de novedad impactará de forma negativa a su concepto y recepción.

“No puedo decir exactamente qué es todavía, ni tampoco sé si funcionará. Hemos creado juegos de sigilo y juegos de reparto que no se parecían a nada antes, pero a nivel de sistema eran similares a otros juegos. Esta vez estamos intentando cambiar el modelo de servicio desde la base, así que será bastante desafiante. Hemos llenado el tráiler de pistas, así que si sigues pensando en ello, quizá puedas descifrarlo.”

El juego de terror que tendrá la participación de Jordan Peele, Sophia Lillis y Hunter Schafer. Udo Kier, actor que falleció recientemente, también era parte del título. Por ahora, el proyecto financiado con el apoyo de Xbox no tiene fecha de estreno.

El título de terror apostará por una experiencia muy innovadora

Los desafíos de crear Physint, un nuevo juego de sigilo

Luego de su larga historia con Metal Gear, Hideo Kojima volverá a trabajar en un nuevo juego de sigilo. Physint será posible gracias a PlayStation y Columbia Pictures. Según estimaciones, aún está a 5 años o más de su lanzamiento, por lo que muchos lo consideran el primer exclusivo del PlayStation 6 confirmado.

Durante la entrevista, el creativo japonés afirmó que crear un nuevo juego de sigilo es algo sencillo debido a su dominio en el género. Incluso, afirmó que podría hacer Physint dormido. Sin embargo, quiere salir de su zona de confort para crear algo ambicioso que cruce la línea entre “el cine y los videojuegos”.

“En cuanto a Physint, al ser un juego de espionaje, podría hacerlo prácticamente dormido. Por ejemplo: tienes a un soldado que se infiltra, lo detiene el enemigo, lo atacan y se escabulle para eliminarlos uno por uno. No importa cómo se desarrolle, es divertido y fácil de hacer. Pero eso es justamente contra lo que intentamos luchar. Este nuevo juego introduce nuevas mecánicas, y también estamos asumiendo el reto de cruzar la línea entre el cine y los videojuegos”.

El creativo quiere superar también las barreras de los juegos de sigilo

Kojima reveló que su plan es trabajar con actores de cine y personal de la industria cinematográfica. Esto para aprovechar su experiencia en el lado de la producción. En cuanto a la temática del juego, señaló que “las estructuras sociales y los temas” que intenta llevar a su juego “podrían terminar apareciendo en el mundo real antes de que el juego esté terminado.”

Hideo Kojima también trabaja en un juego de realidad aumentada

OD y Physint no son los únicos juegos en los que trabaja el desarrollador. En septiembre, Kojima Productions y Niantic Spatial anunciaron un juego de realidad aumentada. Kojima usará la tecnología de Niantic para ofrecer un nuevo concepto de entretenimiento a sus fans.

El título fue promocionado con un eslogan que nos da una idea de su propuesta: “En un futuro próximo, trascenderemos la pantalla”. En su trailer de revelación, se ve a un hombre escanear un modelo digital que aparece en el mundo real. Así pues, el título está pensado para dispositivos móviles. Kojima definió el proyecto como “el auténtico Death Stranding en el mundo real”. Esto debido a que el juego permitirá conectar con las personas y todos los entornos donde se juegue.

