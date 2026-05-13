Capcom adelanta nuevos proyectos de Mega Man, Devil May Cry, Dead Rising y más franquicias, pero una saga muy querida está ausente

La compañía japonesa compartió su informe financiero y adelantó que habrá secuelas, remakes o adaptaciones de sus series icónicas

Tras el lanzamiento de Resident Evil 7 a mediados de la década pasada, Capcom logró encadenar una racha positiva tras lanzar éxito tras éxito. La compañía japonesa mantiene el pie en el acelerador, e indicó que tiene grandes planes para algunas de sus franquicias más queridas.

Esta semana, el estudio nipón compartió su más reciente informe financiero correspondiente al año fiscal que finalizó el pasado 31 de marzo de 2026. Gracias a lanzamientos exitosos como Resident Evil Requiem, consiguió ingresos récord.

La compañía japonesa también se tomó un momento para hablar sobre sus planes a futuro, y allí reveló que tiene la intención de expandir algunas de sus series más queridas. Aunque los fanáticos de ciertas franquicias estarán muy felices, sospechamos que una ausencia decepcionará a un sector de la comunidad.

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Capcom tiene planes para Devil May Cry, Dead Rising y más franquicias

En su último informe de resultados financieros, la empresa añadió una diapositiva en el que externa su intención de impulsar el crecimiento de sus “marcas líderes”. En la lista encontramos franquicias muy queridas por los fanáticos, así como algunas sorpresas.

Capcom adelanta que habrá nuevos proyectos de Mega Man, Devil May Cry, Dead Rising, Okami, Dragon’s Dogma, Onimusha y Ace Attorney. Según la información que se incluyó en el reporte, la intención es expandir estas series con “nuevas IP, secuelas, remakes, ports, etcétera”.

Los detalles son escasos, y se desconoce cuáles son los planes concretos para cada franquicia. De cualquier modo, los fanáticos están muy emocionados de saber que la compañía japonesa tiene en la mira estas series y que no las dejará desamparadas.

Capcom quiere impulsar sus marcas líderes, como Devil May Cry, Mega Man, Dead Rising, Okami, con nuevos proyectos

Veamos el ejemplo de Devil May Cry, cuya última entrega principal debutó en 2019 con una excelente recepción. El caso de Dead Rising es igualmente llamativo, pues la serie permaneció en un letargo desde 2016 tras el lanzamiento de su cuarto juego. La franquicia de zombies regresó en 2024 con un remake de la aventura original de Frank West.

Por otra parte, Dragon’s Dogma 2 debutó en 2024, mientras que Ace Attorney ha visto numerosos relanzamientos en años recientes. De igual forma, tanto Mega Man como Onimusha tendrán nuevas entregas.

Los fanáticos notaron que Capcom no mencionó a una saga muy querida: Dino Crisis, cuya última entrega debutó hace más de 20 años. Aunque los títulos originales llegaron a PS Plus y otras plataformas digitales, la comunidad aún sueña con un remake o una secuela.

Capcom hace historia y consigue ingresos récord

La compañía japonesa dio a conocer que registró beneficios récord por noveno año consecutivo. Según el informe, durante el año fiscal anterior vendió 58.07 millones de juegos, un incremento significativo con respecto a los 51.87 millones del ejercicio anterior.

Este aumento fue posible gracias, en gran medida, a la popularidad de la franquicia Resident Evil y el éxito de su última entrega principal, la cual ya vendió casi 7 millones de unidades. Capcom confirmó que 83.7% de sus ventas provienen de videojuegos antiguos, mientras que 93% fueron en formato digital.

Tras hacer historia y vivir uno de sus mejores momentos, la compañía japonesa ahora prevé unas ventas netas de ¥210,000 millones de yenes y un beneficio operativo de ¥83,000 millones de yenes para el presente año fiscal. En caso de que se alcance esta meta, el publisher nipón registrará 10 años consecutivos de ingresos récord.

Capcom acaba de vender más juegos que en cualquier otro año de su historia gracias a Resident Evil Requiem

Este año fiscal contabilizará el rendimiento comercial de Pragmata, que ya vendió 2 millones de copias tras su debut a mediados de abril de 2026; y Onimusha: Way of the Sword, cuyo estreno está previsto para 2026.

Pero cuéntanos, ¿cuáles franquicias te gustaría que regresen con nuevos lanzamientos? Déjanos leerte en los comentarios.

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