Capcom revela por qué ha logrado llevar varios de sus juegos principales a Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 ya disfruta de un catálogo sorprendente durante su primer año. Capcom es una de las firmas más activas en la nueva consola. Sin embargo, muchos fans todavía se preguntan cómo lograron llevar producciones tan ambiciosas al hardware de Nintendo. Ahora, la compañía finalmente aclaró la situación con información reciente.

Capcom compartió nuevos detalles en su último informe financiero. Estas declaraciones también llegan tras las novedades de Resident Evil 9: Requiem, programado para estrenarse el 27 de febrero, que también llegará a la híbrida. La compañía explicó que el motor RE Engine fue una pieza crucial para apoyar a Switch 2 desde su lanzamiento.

El motor RE Engine marcó la diferencia

Capcom afirmó que la eficiencia del RE Engine permitió optimizar procesos y adaptar proyectos actuales sin grandes obstáculos. Gracias a esa flexibilidad, la firma pudo llegar a Switch 2 con Street Fighter 6 y Kunitsu-Gami desde el día uno. Ambos juegos demostraron que la consola puede manejar experiencias modernas sin comprometer la calidad.

Además, Capcom confirmó que otros 2 proyectos están en camino antes de que termine marzo de 2026. Estos son Resident Evil Requiem y Monster Hunter Stories 3, 2 títulos importantes dentro del catálogo multiplataforma de la compañía.

Resident Evil tendrá una fuerte presencia en Switch 2

La saga Resident Evil vivirá un momento intenso en la consola. Resident Evil 7: Biohazard y Resident Evil Village también están en camino y se lanzarán el mismo día. Esto permitirá que más jugadores se pongan al día antes de la llegada de Requiem.

Capcom también recordó el reciente anuncio del Pro Controller temático y el amiibo del juego. Ambos productos celebran esta nueva etapa de la franquicia en la plataforma. La compañía incluso insinuó que Requiem podría tener un precio más accesible en Switch 2, lo que llamó mucho la atención de la comunidad.

Estrategia multiplataforma desde el primer día

El director de operaciones, Haruhiro Tsujimoto, señaló que lanzar juegos en Switch 2 desde su estreno fue una parte clave de la estrategia multiplataforma de Capcom. El objetivo es mantener presencia constante en todas las consolas modernas y esa intención queda cada vez más clara.

¿Les emociona la fuerte presencia de Capcom en Switch 2? ¿Comprarás Requiem el día de lanzamiento? Cuéntanos en los comentarios.

