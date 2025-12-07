Carmageddon regresa con Rogue Shift y promete caos total el próximo año

El clásico de carreras violentas vuelve con un giro más brutal y muchas plataformas.

La industria nunca olvida a los juegos que causaron caos, polémica y risas. Carmageddon siempre fue uno de ellos. Ahora, la franquicia prepara un regreso explosivo con Rogue Shift, un proyecto que promete acción frenética y suficientes choques para revivir viejas emociones. La revelación ocurrió durante el PC Gaming Show y dejó claro que este regreso no buscará sutilezas.

El avance mostró un juego que entiende su esencia y la eleva con nuevos elementos. La acción llegará en 2026 y contará con versiones para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2, donde los jugadores podrán desatar destrucción sobre ruedas con mejoras visuales y técnicas gracias a cada hardware.

Un regreso a la locura que definió a la serie

Carmageddon: Rogue Shift busca recuperar la esencia salvaje del clásico. El trailer mostró choques brutales, atropellos masivos y persecuciones caóticas en zonas dominadas por el apocalipsis. El ritmo parece implacable y se alinea con lo que los fans esperan de la serie. La identidad del proyecto se siente clara: carreras violentas, vehículos modificados y acción sin descanso.

Este retorno no parece interesado en suavizar nada. Rogue Shift apuesta por una presentación más agresiva y moderna, con toneladas de destrucción y un tono visual que mezcla humor negro con atmósferas devastadas. La franquicia quiere volver a lo grande y su nuevo estilo lo reafirma en cada escena.

Aquí puedes ver el avance:

Adaptación, mejoras y caos contra zombies

El juego añade un giro clave: enfrentamientos contra hordas de zombies en entornos postapocalípticos. El objetivo será sobrevivir, aplastar, adaptar el vehículo y mejorar cada pieza. La personalización ocupará un rol importante, pues Rogue Shift permitirá modificar tus autos para potenciar velocidad, fuerza y capacidad destructiva.

Además, las plataformas confirmadas garantizan una experiencia sólida. El juego aprovechará la potencia de PlayStation 5 y Xbox Series, pero también estará disponible en Nintendo Switch 2, donde ya se confirmó que correrá con mejoras gracias al nuevo hardware. La edición para PC también llegará con soporte extenso para ajustes avanzados en Steam.

Un vistazo que deja claras sus intenciones

El avance compartido durante el PC Gaming Show dejó claro el compromiso del estudio. Rogue Shift quiere ser un retorno fiel y moderno. Su mezcla de carreras, destrucción y zombies lo perfila como una propuesta lista para destacar en el género de acción extrema a toda velocidad.

