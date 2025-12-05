Netflix comprará Warner Bros. por $82 mil millones de dólares, ¿qué pasará con los estudios de Mortal Kombat, Batman: Arkham y Hogwarts Legacy?

Luego de semanas de negociaciones, Netflix anunció un acuerdo para comprar Warner Bros. por $82 mil millones de dólares. Se trata de un acuerdo histórico que cambiará el rostro de la industria del entretenimiento, pues implica la adquisición de estudios de cine y televisión, así como de HBO y HBO Max. Warner Bros. también tiene un importante negocio de videojuegos gracias a sagas como Mortal Kombat, títulos como Hogwarts Legacy y a los juegos basados en en las IP de DC Studios.

Netflix compitió con Comcast y Paramount Skydance, compañías que también hicieron ofertas para adquirir activos específicos o la totalidad de Warner Bros. Se espera que la compra se concrete en 2026, pero primero tendrá que pasar por un proceso de revisión y regulación, tal como ha sucedido con otras grandes adquisiciones en la industria de los videojuegos.

El acuerdo ha generado dudas y preocupaciones en el ámbito del cine y la televisión. Productoras, sindicatos y cineastas han alertado sobre los peligros de la adquisición debido al modelo de negocios de Netflix, enfocado en el streaming. Ante esto, la compañía se comprometió a respetar las operaciones de Warner Bros. para poder completar la adquisición sin obstáculos.

Netflix comprará Warner Bros. en un acuerdo histórico

Por medio de un comunicado, Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. por $82.700 mil millones de dólares. La compra incluirá sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. Netflix pagará $27.75 USD por cada acción del conglomerado de medios y espera concretar la compra una vez que Warner Bros. se separe de Discovery Global. Se estima que esto sucederá en el tercer trimestre de 2026.

Para atender las preocupaciones de la industria del cine y la televisión, Netflix se comprometió a mantener las operaciones actuales de Warner Bros. Explicó que el acuerdo será benéfico para el mercado del entretenimiento, pues la meta es fortalecer aún más las franquicias de la compañía y mantener sus estrenos en los cines. Netflix aumentará sus capacidades de producción y seguirá con su estrategia de invertir en contenido original a largo plazo.

Netflix comprará Warner Bros. y tomará el control de importantes franquicias

Por supuesto, Netflix aprovechará la adquisición para fortalecer su servicio de streaming. Al completar el acuerdo, tendrá en sus manos franquicias como Harry Potter, Juego de Tronos, El Mago de Oz, el Universo DC, The Big Bang Theory, Los Soprano y muchas IP más que han marcado a generaciones. Por ahora, no ha definido cómo gestionará las franquicias ni HBO Max.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix destacó que la adquisición unirá a 2 pioneros del entretenimiento para crear “una extraordinaria oferta de entretenimiento para el público mundial”.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos— con títulos que definen la cultura como Stranger Things , Las Guerreras K-Pop y El Juego del Calamar , podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”.

¿Qué pasará con el negocio de videojuegos de Warner Bros?

Durante las últimas décadas, Warner Bros. ha hecho una fuerte inversión en videojuegos. Actualmente, tiene en sus manos a prestigiosos estudios como NetherRealm Studios y Rocksteady, encargados de Mortal Kombat y diversos juegos de DC, respectivamente. En su portafolio también tiene a Avalanche Studio, creadores del exitoso Hogwarts Legacy. Por si fuera poco, es dueño de TT Games, quien hace los títulos de LEGO.

En años recientes, su negocio ha ido en picada debido al fracaso de importantes proyectos, como Suicide Squad: Kill the Justice League. Por otro lado, juego como Mortal Kombat 1 no cumplieron las expectativas, mientras sagas como Injustice han estado inactivas por años.

Warner Bros. Games también forma parte del acuerdo

Reportes señalaron hace meses la intención de la compañía de vender su negocio de videojuegos al mejor postor. Lo importante es recordar que Netflix no es ajeno a la industria, pues ha hecho una fuerte inversión para ofrecer juegos por medio de su servicio de suscripción. Ha comprado estudios para ofrecer producciones originales y ha hecho acuerdos con importantes estudios como Rockstar.

En el comunicado oficial, Netflix no habló sobre la división de videojuegos de Warner Bros. Sin embargo, el futuro de Warner Bros. Games se aclaró gracias a un portavoz. NetherRealm Studios, Rocksteady, Avalanche Studio y TT Games también pasarán a manos de Netflix, lo que fortalecerá bastante su negocio en el sector.

Netflix y sus ambiciones con los videojuegos

En 2021, Netflix anunció sus planes para adentrarse de lleno en el mundo de los videojuegos. Fue así como surgió Netflix Games, una división encargada de distribuir juegos por medio de su servicio de suscripción. La compañía también creó Netflix Games Studios, un grupo de equipos que desarrollan juegos originales basados en sus franquicias.

La compañía apostó por empresas como Night School Studio, Boss Fight Entertainment, Next Games, Spry Fox y más para conformar su división de videojuegos. Algunas de ellas no han dado los resultados esperados, por lo que ya no forman parte de su estrategia. Actualmente, el servicio ofrece una variedad de más de 100 juegos de todos los géneros.

Con la compra de Warner Bros., Netflix dará un impulso muy importante a su negocio en la industria. NetherRealm Studios, Rocksteady, Avalanche Studio y TT Games son referentes del mercado, que tienen el potencial de desarrollar grandes producciones. Por ahora, no está claro cómo la compra afectará las operaciones de sus estudios, pero se espera que Netflix use su experiencia para fortalecer su oferta de videojuegos por medio de su servicio.

Se espera que Netflix aproveche el potencial de Warner Bros. Games para ganar terreno en la industria

